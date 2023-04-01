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NBA／7次入選全明星球員　Aldridge告別16年NBA生涯退役

▲37歲的老將LaMarcus Aldridge今(1)日在社群網站上宣布退役，結束自己輝煌的16年NBA生涯。（圖／美聯社／達志影像）
▲37歲的老將LaMarcus Aldridge今(1)日在社群網站上宣布退役，結束自己輝煌的16年NBA生涯。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

37歲的老將LaMarcus Aldridge今(1)日在社群網站上宣布退役，結束自己輝煌的16年NBA生涯。他最後一次出賽是在2021-22賽季，在2022-23賽季沒有和任何球隊簽約。

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在Aldridge的巔峰時期，他被公認是是聯盟中最有效率的長人之一，在5個不同的賽季中獲選最佳陣容，甚至在2013-14、2014-15賽季分別於波特蘭拓荒者隊以及2017-18賽季於聖安東尼奧馬刺都獲得過MVP選票。

Aldridge生涯7次入選全明星球員，職業生涯場均19.1分8.1籃板，在拓荒者生涯他抓下5434個籃板，排名隊史第一；得分12562，排名第3；658個阻攻，排名第4。

在2007年之前，Aldridge就曾被診斷有心臟疾病沃夫巴金森懷特症候群，2011年他曾因此接受手術，並在2021年決退役。不過他上賽季重返籃網隊，並在47場比賽中，場均得到12.9分和5.5籃板。

本賽季他試圖加入一支新球隊，據報導Aldridge曾在二月份為達拉斯獨行俠隊試訓，但並未簽約。最終，他宣布高掛球鞋，並感性寫道：「我感謝我在職業生涯中所擁有的所有回憶、家人和朋友，這是一次地獄般的旅程，但我享受每一分鐘！」

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