NBA／勇士迎來好消息 當地媒體爆料Wiggins已經回到灣區
在過去幾周離隊處理家庭事務後，根據舊金山當地媒體《KRON4》記者Jason Dumas報導，金州勇士前鋒Andrew Wiggins已經回到灣區。此前勇士主帥Steve Kerr透露，Wiggins在他缺陣期間一直有在進行個人籃球訓練。
記者黃建霖/綜合報導
雖然此消息不能證實Wiggins本季一定會回歸勇士隊，但似乎確實代表著距離他的回歸日期越來越近了。Dumas透露前者在過去一段時間一直待在外地，因此他如今重回灣區，確實讓外界對此多了一些樂觀態度。
Wiggins對於勇士的重要性不言而喻，他在進攻端是另一個持球威脅，還經常承擔防守對手最佳球員的任務，他的尺寸和運動能力是勇士隊其他球員無法取代的，這就是為什麼球隊迫切需要他在季後賽前及時回歸。
不過，儘管勇士非常渴望能等到他復出，不過球隊此前也已經發表聲明表示，會支持Wiggins和他的家人，不會對他施加任何壓力，而是會耐心等待其處理好一切事情。
Wiggins本季場均17.1分5籃板2.3助攻，投籃命中率47.3%，三分球命中率39.6%，有效命中率來到生涯新高的55.7%。自2月14日以後，他沒有再為勇士出賽過。