連假首二日有雨！用路人注意　避北中南9處車多時段

清明連假起跑，根據高公局預報員今（1）日指出，截至上午7點，國道全線交通量為19.5百萬車公里，預估本日交通量為124百萬車公里。其中國五南向雪隧通過輛量為15625輛次，較去年清明連假同期增加12%。預報員指出，連假第一第二天中部以北有雨，提醒用路人留意前車狀況，同時也預估北中南各路段壅塞與舒緩的時段。
記者許家禎／台北報導
稍早北部地區，國一與國三車多擁塞，尤其有零星事故造成路段回堵，預報員指出連假第一天與第二天中部以北有降雨的情形，提醒用路人留意前車狀況。中部地區國三雖有事故發生，但大致路況正常，南部地區也是路況正常。國五則有逐漸車多的情形。
預報員指出，國五南向南港至頭城系統，從今年清晨開始出現車多，預估要到下午4點才會比較舒解。國一北向圓山至大華系統往東北角的部分則是估中午車多。國一南向楊梅至新竹車多會持續到下午3點，國三南向土城至關西則是中午過後陸續紓解。
中部地區國一南向彰化至埔鹽系統，車多情況會持續到下午3點，國三南向快官至霧峰，以及國三南向草屯至名間路段則是中午會有車多的狀況，中午後陸續紓解。南部地區國一南向大灣至路竹則是估傍晚車多，國十東向鼎金到燕巢系統則是中午出現車潮，午後舒緩。