豔星封口費醜聞狂燒！消息人士曝川普老婆心境

美國前總統川普（Donald Trump）涉嫌於2016年總統大選前夕，支付情色片女星「風暴丹妮絲」（Stormy Daniels）封口費一事，在他於上月30日遭紐約檢方起訴後，來到新一波輿論高峰，除了共和黨內人士的批評，外界更好奇的恐怕就是川普老婆梅蘭妮亞（Melania Trump）的反應。有消息人士獨家向《每日郵報》透露，雖然梅蘭妮亞至今依然為了川普與豔星的麻煩事而憤怒，但仍選擇力挺老公。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
據報導，消息人士聲稱，在過去的7年裡，美國政界的左派人馬已多次試圖抹黑川普並攻擊他的家人，豔星封口費事件只是最新的一起；當此事在幾年前初次被曝光時，梅蘭妮亞非常不高興，川普也擔心此事被徹底調查並公開後，老婆會離開他，所以一直在努力控制局面。
消息人士推測，梅蘭妮亞可能不會在川普被傳訊時陪同前往紐約，但亦不排除計劃會有改變，若她能在開庭時出席，陪同川普面對陪審團，將能提供川普有力的支持。
梅蘭妮亞並不是唯一力挺川普的家人，當地時間週四晚上，起訴書公布後不久，川普的2個大兒子就已跳出來為他辯護，抨擊整件事就是聯邦政府對抗政敵的操作，怒批起訴書是「共產主義級別的垃圾」。
被認為近期與川普關係較為疏遠的大女兒伊凡卡（Ivanka Trump），也在週五晚間發聲，說自己深愛父親也深愛國家，因此為2者感到痛苦，同時對各界人士支持與關心父親的舉措表達感激。