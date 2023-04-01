NBA／致命第三節！AD狂砍38分　率湖人123:111逆轉灰狼

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這一節Davis和LeBron James都有送出阻攻，球隊也不斷地爭搶進攻籃板，與此同時灰狼似乎在快節奏的攻防中迷失了，被對手在6分多鐘的時間裡打出一波22:2的攻勢，單節兩隊比數為35:18，客隊憑此高潮一舉逆轉比分，取得90:83領先。
末節中段，Rudy Gobert在一次進攻回合中受傷，之後退場接受治療。此後Davis像聞到血腥味的鯊魚，開始在禁區予取予求，湖人將分差擴大到14分。灰狼少了禁區防守核心，無力限制湖人強攻籃下，也難以挽救這一場比賽的敗局。
Davis這一場26投15中，得到了38分17籃板，另外還有2次阻攻；James則是19投7中，拿到18分10籃板6助攻，球隊先發5人得分全部上雙，本場比賽他們有29分的快攻得分，有64分在禁區內得到。
灰狼方面，明星中鋒Karl-Anthony Towns此役18投8中攻下23分，主控Mike Conley得到25分7助攻。新星Anthony Edwards這一場比賽失常，16投4中，只有11分進帳。
這是湖人本季首次勝率破5成，本場取勝之後，他們的戰績來到39勝37敗，超越灰狼以及紐奧良鵜鶘，獨居西區第7。