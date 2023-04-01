44歲何嘉文結婚9年沒生孩　「找代理孕母」被老公拒絕

我是廣告 請繼續往下閱讀
除了名下的嘉文國際，何嘉文與髮型師朋友們投資的髮廊LCL（樂酷樂）、家業的水果生意也持續進行中，今年目標就是繼續優化品牌讓業績更進一步。此外，她也看準自媒體商機，透露自己頻道即將正式上線，目前規畫會有2個節目，「第一個節目是《中年少女》，我的族群差不多是35歲到55歲，他們都是跟著我長大或看著我長大，現在我們都是扛著責任最忙的階段，如果我們垮了世界會亂。」也正因跟大家同在這個狀態裡，何嘉文知道每天除了快樂之外，也會有很多解決不完的問題，「那就一邊記錄快樂時光、一邊把待解決的問題提出來討論，我願意提供解決方案給粉絲。」
何嘉文也提到，現在能夠影響心情的人事物沒那麼多了，也比較容易回到心底放晴的狀態，「因為個性敏感，入行的也早，過去不論是長輩的一句話，或是路人的一個眼光都會走心很久，非常在意別人的看法，一路上做了很多學習、調整，才能像現在一樣，越來越做自己，也是這種個性跟經歷引導我走上鑽研身心靈領域的路。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。