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44歲何嘉文結婚9年沒生孩　「找代理孕母」被老公拒絕

▲何嘉文結婚9年沒生孩，找代理孕母被老公拒絕。（圖／嘉文國際提供）
▲何嘉文結婚9年沒生孩，找代理孕母被老公拒絕。（圖／嘉文國際提供）

記者侯家瑜/綜合報導

藝人何嘉文前（30）日度過44歲生日，也是出道的第25週年，她宣布自立門戶，創立「嘉文國際」。不過結婚9年的何嘉文，難免被關心生子問題，她微笑表示：「生不了！確實沒在管這件事了！我先生還說，生不出孩子就開心生作品、生產品，畢竟之前該努力過的一樣不差，唯一沒做的就是找代理孕母。」也提到醫生曾經建議他們找代理孕母，因爲精卵狀況都很好，只是我的子宮狀態不好，確實詢問過週邊有經驗的朋友跟專門單位，「我自己是完全可以接受，反而是我先生沒法接受我們的孩子在其他女性身體裡，那就不勉強啦。」

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對於現在的工作模式，何嘉文非常滿意，「有一個小團隊，裡面都是自己喜歡又專業的人，能夠各展所長的一起完成目標。」今年也剛好是出道第25週年，何嘉文有一些自己很想完成的計畫，單曲、頻道、繪本，也考慮辦見面會，「常常碰到我的粉絲，發現大家一起長大之後更有話聊，很想要為大家準備一個聚會，一次好好聊個夠。」

▲何嘉文非常滿意現在的工作模式。（圖／何嘉文臉書）
▲何嘉文非常滿意現在的工作模式。（圖／何嘉文臉書）
除了名下的嘉文國際，何嘉文與髮型師朋友們投資的髮廊LCL（樂酷樂）、家業的水果生意也持續進行中，今年目標就是繼續優化品牌讓業績更進一步。此外，她也看準自媒體商機，透露自己頻道即將正式上線，目前規畫會有2個節目，「第一個節目是《中年少女》，我的族群差不多是35歲到55歲，他們都是跟著我長大或看著我長大，現在我們都是扛著責任最忙的階段，如果我們垮了世界會亂。」也正因跟大家同在這個狀態裡，何嘉文知道每天除了快樂之外，也會有很多解決不完的問題，「那就一邊記錄快樂時光、一邊把待解決的問題提出來討論，我願意提供解決方案給粉絲。」

何嘉文也提到，現在能夠影響心情的人事物沒那麼多了，也比較容易回到心底放晴的狀態，「因為個性敏感，入行的也早，過去不論是長輩的一句話，或是路人的一個眼光都會走心很久，非常在意別人的看法，一路上做了很多學習、調整，才能像現在一樣，越來越做自己，也是這種個性跟經歷引導我走上鑽研身心靈領域的路。」

▲何嘉文分享近來心情狀態。（圖／嘉文國際提供）
▲何嘉文分享近來心情狀態。（圖／嘉文國際提供）
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