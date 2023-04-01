國五至頭城估16點才舒緩 中午前羅東至蘇澳先「紫爆」
根據高公局預報員指出，截至今（1）日上午9點，國道全線交通量為31.2百萬車公里，預估本日交通量為124百萬車公里。其中國五南向雪隧通過輛為20258輛次，較去年清明連假同期增加11%。而上午10點半左右，1968路況顯示羅東至蘇澳「紫爆」，時速20公里以下，另外湖口服務區至竹北路段同樣「紫爆」，大溪至關西，以及湖口新竹系統、龍井與彰化系統時速也僅40公里。
記者許家禎／台北報導
高公局預報員指出，上午9點多北部地區車多壅塞，其中國一南向湖口服務區路段及國三大溪路段都有車多的情況。中部地區國一南向三義路段與埔鹽系統同樣車多雍塞，南部地區路況大致正常，但國三南向南州路段有事故造成回堵。國五則車多並且有排隊進入雪隧的情形。
預報員表示，今日國五南向南港到頭城路段要至下午4點過後才會有車潮紓解的狀況，國一北向圓山到大華往東北角的部分則是中午會有車多的情況，國一南向楊梅至新竹要到下午3點車潮才會舒緩，國三南向土城至關西則是中午過後會紓解。
中部地區，國一南向彰化至埔鹽系統要到下午3點過後車潮才會舒緩，國三南向快官至霧峰以及國三南向草屯至名間則是中午會有車潮。南部國一南向大灣至路竹則是傍晚湧現車潮，國十東向鼎金至燕巢系統車潮估集中在中午。