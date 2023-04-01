手搖店推「台灣早餐系」飲品！土豆麵筋入飲料 粉絲嚇瘋
差一點就要信了！中部手搖飲店「一沐日」因主打台味配料草仔粿吸引大量客群，近日在臉書宣布新系列「逮丸奶茶」的消息，主打台灣味的早餐系列飲品，可推出的「3個口味」曝光後卻讓眾人看傻了眼，直呼：「走得太前面了」。
記者李惠婷/綜合報導
一沐日於3月31日晚間發文，表示將延續草仔粿精神，推出逮丸早餐系列飲品，主打將台灣專屬稀飯配餐系列小吃端上桌，讓喝飲料也能有吃早餐的感覺，要將這份台灣精神傳遞到全世界，並熱血高呼：「這就是逮丸郎ㄟ愛啦」。
逮丸奶茶系列的三項飲品包含：「豆棗紅茶」，用甜甜的豆棗搭配香醇紅茶，喀滋喀滋的口感，傳遞一口接著一口的幸福；「土豆麵筋奶茶」，鬆軟的台灣土豆搭配吃稀飯一定要的麵筋，加上濃烈的奶茶，將早餐系列推上國際高峰；「蔭瓜翡翠」醃製過的蔭瓜搭配清爽竹香翡翠，如同奔跑在竹林中。
這三杯創意十足的飲品曝光後，立刻引起大批粉絲留言「看到蠻想嚐鮮的」、「走得太前面了」，不過眾人翻了翻日曆，終於發現那是一沐日小編的玩笑，「愚人節嗎？！」、「可惡！原來是愚人節！害我期待了一下下」，並表示「欸不是，如果真的推出要喝爆的吧」、「沒有電話線奶茶嗎？ 好失望」、「我真的是會瘋掉….」。