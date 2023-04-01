對蔡英文表欽佩 瓜地馬拉總統：台灣是唯一且真正的中國
總統蔡英文持續進行「民主夥伴共榮之旅」，台灣時間1日清晨抵達中美洲友邦瓜地馬拉，隨即展開一連串的行程，除與我國僑界代表、技術團同仁以及役男茶敘外，也赴瓜國總統府「國立文化宮」接受軍禮歡迎，並與瓜國總統賈麥岱會談等。賈麥岱、蔡英文接連在會談後於府內發表公開談話，賈麥岱指出，藉由今日蔡英文到訪，為兩國邦誼注入新活力，瓜國也再次承認台灣是主權獨立的國家，更是唯一且真正的中國。
記者黃宣尹／瓜地馬拉報導
繼2017年後，蔡英文在台灣時間1日再度到訪瓜地馬拉，賈麥岱以軍禮熱烈歡迎。賈麥岱發表談話時表示，在世界局勢動盪的今天，雙方透過蔡英文到訪，向世界傳達團結合作與希望的訊息。台灣跟瓜國是策略夥伴，瓜國推動台海和平，並尊重台灣主權以及領土完整。
賈麥岱說，瓜國與台灣的邦誼堅不可破，瓜國努力捍衛國際法基本原則，以對話協商解決爭端，攜手努力達成人民對自由繁榮發展以及主權完整的渴望。
賈麥岱表示，台瓜兩國的友誼是建立在具體互惠的行動，而非空口說白話。瓜國支持台灣參與國際系統，特別是世界衛生組織等，因為肯定台灣在疫情的貢獻，以及很多議題都對瓜國提供寶貴協助。
賈麥岱說，瓜國政府基於聯合國普遍性原則，支持台灣參與並且貢獻聯合國體系。這次蔡英文非常到訪非常重要，讓瓜國重申對中華民國台灣支持，也為邦誼注入新活力，再次承認台灣是主權獨立的國家，是與瓜地馬拉分享歷史的兄弟邦誼，雙方相互尊重、分享民主價值，「對瓜國來說，台灣是唯一且真正的中國」。
賈麥岱表示，他要向蔡英文表達欽佩、肯定之意，感謝台灣對瓜國人民寶貴協助，以及超過一甲子的友好情意，「蔡總統是我非常要好的朋友」。