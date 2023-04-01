台中動漫節遇雨神！現場排隊人潮曝 台版AKB48精彩登台
今（1）日為台中國際動漫節登場首日，不過受華南雲雨區東移影響，台灣中部到北部地區都有陣雨，雖然陰雨綿綿不過仍抵擋不了動漫迷的熱血，從稍早曝光的現場畫面可以發現，人潮依舊相當踴躍，主辦方也透露首日入場人潮看起來有突破去年紀錄。同時，開幕首日精彩活動也將陸續登場，包括AKB48 Team TP、夏目イサク老師簽名會、 Hikarii Idol Project。
記者鍾怡婷/綜合報導
台中動漫節於台中動漫節於清明連假一連舉辦四天，展出時間從上午10點開始到下午六點，雖然天氣陰雨綿綿，不過從前天開始就有漫迷徹夜排隊，從今早流出的畫面看來，各排隊區都已經有滿滿的人龍，官方也透露，首日狀況相當熱絡，目前看起來有突破去年的人潮數。
台中動漫展首日除了必搶的限量福袋吸引粉絲外，還有日本最知名的偶像團體「AKB48」的台灣姊妹團體「AKB48 Team TP」在開幕記者會登台，由潘姿怡、邱品涵、蔡亞恩、李采潔，共四位成員，與動漫節形象大使-漫寶、台中市吉祥物-石虎家族中的姊姊「樂虎love」，一同帶來精彩的開幕演出。
開幕演出結束後，不容錯過的精彩活動包括，AKB48 Team TP首日舉辦「手渡」由成員將簽名親手交給粉絲，還可近距離聊天；下午14：30《糖果色的戀愛反論》漫畫家夏目イサク舉辦簽名會；《 Hikarii Idol Project 》壓軸演出，為台中國際動漫節首日劃下落幕。
台中國際動漫節將下來還有三天的精彩活動，包括日本當紅女子偶像團體FRUITS ZIPPER，出道單曲《我最可愛的地方》推出後在日本TikTok掀起一波「可愛舞」熱潮，半年時間累計6億次播放數，團體繼去年底來台參與跨年演唱會後，也將在4月4日於大會舞台快閃演出，免出國體驗日本偶像文化。