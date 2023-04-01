修杰楷不敵靈魂拷問一秒破功 爆老婆賈靜雯私下脾氣差
TVBS《來吧！營業中2》星之沙龍繼上週龐大婆媽團來襲，今（1）日本週六接續播出第五集，節目中可見，星之團隊對於長輩們的連番要求與「連珠炮問候」險些招架不住，然而修杰楷展現十足「師奶殺手」功力，以各項人夫必備技能，完美應對姊姊們的考驗。不過，修杰楷卻在突如其來的靈魂拷問下，一秒破功，還爆料老婆賈靜雯私下脾氣很差。
記者侯家瑜/綜合報導
起初修杰楷提到髮質細軟的女生，通常脾氣都很好，但當被問及賈靜雯髮質如何時，修杰楷卻尷尬笑表示：「她一開始蠻細的，現在越來越粗，都是被我氣的。」意外爆料賈靜雯脾氣越來越差，引發眾人大笑。此外，本集不僅有VVIP兩大天王嫂「林志穎夫人」陳若儀與「陶喆夫人」江佩蓉駕到，製作人詹仁雄也來到星之沙龍，以探班之名，行監工之實，親身體驗各部門專業服務，讓謝金燕興奮地獻出「第一次」，拿起剃刀為詹仁雄剃髮，謝金燕表示：「其實蠻想從洗頭就開始幫詹哥服務的，一定讓他從頭濕到腳趾，直接來場濕背秀表演！但不得不說我覺得那天和修杰楷一起幫詹哥剃髮，成果真的蠻帥，他至少年輕了5歲！」
修杰楷堪稱行走的人夫寶典，不僅擅長料理，本集中更以專業美髮技能、按摩以及時刻嘴甜關心，零缺點表現擄獲眾姐姐們的心；但在兩大天王嫂陳若儀、江佩蓉與謝金燕熱舞後，修杰楷、楊銘威與范少勳也共舞回敬，殊不知修杰楷手腳極度不協調、甚至記錯舞步，畫面一度大歪樓，舞癡行徑笑壞眾人。
星之沙龍歷經評比後，最終由謝金燕宣布王子（邱勝翊）、謝依霖，獲勝擔任FEniX首張專輯封面造型顧問，王子表示：「我覺得很興奮也很有成就感，我一直都對造型很有興趣，也很欣賞姐姐對時尚流行的品味，很榮幸能一起擔任FEniX造型顧問，這次讓FEniX稍微跳脫風格、轉變成輕熟男，希望成果會很棒！」更多節目精彩內容，敬請每週六晚間8點鎖定TVBS歡樂台42頻道與TVBS精彩台311頻道、晚間12點Netflix與每週日晚間8點台視接力播出。