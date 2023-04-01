隔6年訪瓜地馬拉　蔡英文讚美景依舊、感謝挺台仗義執言

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蔡英文在台灣時間1日抵達瓜地馬拉，展開一連串的行程。她在瓜國總統府發表談話時說，在她來到瓜地馬拉之前，得知墨西哥移民中心火災意外事件，感到十分沉重不捨，也要向受難者和家屬，表達最深的哀悼。
今天再次訪問瓜地馬拉，蔡英文表示，自己也要代表中華民國政府和人民，向賈麥岱與所有的瓜地馬拉好朋友致上誠摯的問候。
她回憶，上一次來瓜地馬拉訪問是2017年，今天當飛機緩緩降落時，看到記憶中壯麗的火山和湖泊，美景依舊，讓人很懷念。
蔡英文指出，過去幾年來，台灣和瓜地馬拉，也都有許多的進步和改變。瓜地馬拉在賈麥岱的領導下，越來越繁榮發展。
當全球經濟受到疫情衝擊，2021年瓜地馬拉的經濟成長7.5%；上個月「惠譽國際」更將瓜地馬拉評為中美洲經濟復甦最快的國家，這都令人欽佩。
蔡英文表示，瓜地馬拉是台灣堅實的友邦，這幾年來，兩國在醫衛、經貿、以及基礎建設等領域，持續深化合作。剛才，她和賈麥岱也共同見證兩國簽署「台瓜基本合作協定」，為雙方技術合作交流，開創更多元、嶄新的面貌。
不僅如此，在疫情期間，兩國相互合作，僅用短短18個月的時間，完成設計、興建齊瑪德南戈公立醫院，並且落成啟用。在過程中，也為瓜地馬拉帶來經濟成長和就業機會。
「台灣和瓜地馬拉是共享自由、人權等價值的民主夥伴」，蔡英文表示，賈麥岱多次公開向國際社會，表達支持烏克蘭，甚至親赴烏克蘭前線，以具體行動展現追求國際和平的理念。
去年，當中國對台灣進行軍演，瓜地馬拉在第一時間挺身而出，為台灣仗義執言。在各個國際場合，賈麥岱也透過致函、發言等多種方式，支持台灣的國際參與。
蔡英文表示，過去賈麥岱曾說，「友誼就是不離不棄，同甘共苦」，對於這段話，她深有同感，能在困難中互相伸出援手，就是真正的朋友。
蔡英文表示，賈麥岱對台灣的情誼，令台灣人民非常感動，也非常感謝瓜地馬拉對台灣的支持。相信民主夥伴團結合作，一定可以強化韌性，共同克服各項挑戰，也期盼台灣和瓜地馬拉在堅實的合作基礎上，持續攜手努力，創造雙贏發展。