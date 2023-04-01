降雨少水源不穩　台水前進山區佈設供水站

經濟部長王美花關心偏鄉用水問題，希望透過政府及台水公司的努力，讓偏遠山區的居民也有自來水可以使用，減少偏鄉民眾無水之苦。而台水日前日前前進山區設置供水站與提供補水車，清明連假期間也會隨時與里長聯繫，如有用水需求將立即派水車運補。
記者許家禎／台北報導
今年降雨偏少，導致山區水源不穩，原有的山泉水已經枯竭，水源相當吃緊，簡易自來水面臨缺水情況，台水公司總經理李嘉榮表示在接獲高雄旗山簡水地區有臨時供水需求後，3月29日隨即洽當地里長於旗山甲仙區西安里設置4處供水站，補水2車次，六龜區文武里自設1處供水站，清明連續假期期間，台水也會隨時與當地里長密切聯繫，如有補水需求，立即派水車運補。
各縣市政府與台水合作盤點，目前新竹、台中、台南地區簡易自來水尚無需求，而嘉義縣竹崎鄉仁壽金獅簡易自來水（仁壽村、金獅村），金獅村出水坑聚落，以及高雄市甲仙區西安里與六龜區文武里均有缺水情形，後續台水公司將配合啟動偏鄉簡易自來水地區設置臨時供水站。
台水指出，嘉義縣金獅村出水坑聚落也反映無水，前（30）日已於星光森林民宿以水車直接灌入當地1個30噸儲水桶，計補水2車次10噸；以緩解民眾無水可用問題。偏鄉用水透過政府及台水公司的共同努力於山區佈設臨時供水站，緩解無水之苦，經濟部及台水公司會持續追蹤水情狀況及調度水車運補，照顧偏鄉的用水。