高市一天三起網路投資詐騙梗　遇雄警都沒輒

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另外，三民第一分局十全所員警於3月30日15時許，接獲三民區九如二路上某間銀行通報，陳姓男子於Line軟體認識1名女網友「雅馨」，稱有特殊管道可獲得上市股票「嘉O」的中籤名額，由於該股票申購價格一張66萬元，現於股市市值一張約新臺幣92萬元，中籤的話「免成本現賺26萬」。
員警獲報後，告知陳男熱門股因申購價格與現值差價數十萬，往往吸引數萬人參與，讓詐騙集團有機可趁，除再三囑咐勿再接聽對方電話；經過員警及行員耐心勸說下，陳男才放棄匯款念頭。
還有，湖內分局路竹分駐所巡佐郭福智及警員王明德於112年3月30日下午巡邏時，接獲轄內銀行報案，原來是詐騙集團化身「美女銀行高層」，透過臉書軟體跟鍾男搭上線，稱烏俄戰爭導致國際上黃金需求增加，柔情攻勢加上迅速致富的話術，讓鍾男落入詐騙集團的圈套，於是趕在銀行下班前要匯款5萬美金約16萬台幣，行員當下發現鍾男說法與一般客戶購買黃金的態樣不同，行員驚覺鍾男可能遭騙，趕緊通知警方到場。成功化解詐騙集團一場騙局。
高市警局呼籲，詐騙集團話術日新月異，遇有陌生訊息或網路上的一頁式廣告要特別小心，尤其是主打「低投資、高報酬」或者「快速致富」的投資訊息，務必提高警覺並小心求證，立刻撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢，保障自身財產安全。