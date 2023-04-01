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高市一天三起網路投資詐騙梗　遇雄警都沒輒

▲高雄市一天三起投資詐騙案，均是透過社群軟體認識後的假投資真詐騙的詐騙案，所幸遭雄警與行員破梗，成功保住匯款人存款。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲高雄市一天三起投資詐騙案，均是透過社群軟體認識後的假投資真詐騙的詐騙案，所幸遭雄警與行員破梗，成功保住匯款人存款。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄市一天三起投資詐騙案，均是透過社群軟體認識後的假投資真詐騙的詐騙梗，苓雅區1名65歲張姓男子透過一名香港茶商的女子，聲稱靠投資普洱茶餅迅速賺到大把現金，張男旋即前往銀行臨櫃匯款35萬元以購買10塊茶餅準備進行投資，唯恐遭人買走，所幸在轄區苓雅分局員警及行員的勸說下，終於打消匯款念頭，成功保住35萬元存款。

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▲匯款人透過社群軟體認識網友後，都會提醒匯款人不要與行員說太多，並於匯款後截圖給對方。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲匯款人透過社群軟體認識網友後，都會提醒匯款人不要與行員說太多，並於匯款後截圖給對方。(圖／記者郭凱杰翻攝)
苓雅分局民權路派出所於3月30日10時許接獲中國信託銀行某分行行員來電表示疑似有男子遭到詐騙欲匯款，經了解後得知，原來張男是透過社群軟體認識一名貌美的女子，而該女聲稱自己是香港茶商，張男稱已認識一年多，陸陸續續推銷各種普洱茶餅，佯稱只要透過投資普洱茶餅，就可以在短時間內，用高額的價差賺取高額的報酬。經查證對方所給予的帳戶為人頭帳戶，在警方及行員的關懷慰問，成功保住張男35萬元存款。

另外，三民第一分局十全所員警於3月30日15時許，接獲三民區九如二路上某間銀行通報，陳姓男子於Line軟體認識1名女網友「雅馨」，稱有特殊管道可獲得上市股票「嘉O」的中籤名額，由於該股票申購價格一張66萬元，現於股市市值一張約新臺幣92萬元，中籤的話「免成本現賺26萬」。

員警獲報後，告知陳男熱門股因申購價格與現值差價數十萬，往往吸引數萬人參與，讓詐騙集團有機可趁，除再三囑咐勿再接聽對方電話；經過員警及行員耐心勸說下，陳男才放棄匯款念頭。

還有，湖內分局路竹分駐所巡佐郭福智及警員王明德於112年3月30日下午巡邏時，接獲轄內銀行報案，原來是詐騙集團化身「美女銀行高層」，透過臉書軟體跟鍾男搭上線，稱烏俄戰爭導致國際上黃金需求增加，柔情攻勢加上迅速致富的話術，讓鍾男落入詐騙集團的圈套，於是趕在銀行下班前要匯款5萬美金約16萬台幣，行員當下發現鍾男說法與一般客戶購買黃金的態樣不同，行員驚覺鍾男可能遭騙，趕緊通知警方到場。成功化解詐騙集團一場騙局。

高市警局呼籲，詐騙集團話術日新月異，遇有陌生訊息或網路上的一頁式廣告要特別小心，尤其是主打「低投資、高報酬」或者「快速致富」的投資訊息，務必提高警覺並小心求證，立刻撥打內政部警政署「165」反詐騙專線諮詢，保障自身財產安全。

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