名家論壇》朱駿／馬英九首次去中國　究竟想幹什麼？

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那麼，馬英九的話是不是已經折射出，2019年1月2日，習近平〈在《告臺灣同胞書》發表40周年紀念會上的講話〉中所說的，「『海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一』的『九二共識』」，不是「原汁原味」的「九二共識」？馬所說的，其實恰恰供認了，「九二共識」是可以被單邊片面捏來捏去，製造出不同版本的東西，這怎麼可能是「共識」？怎麼可能會存在1992年？
依據中共的規矩，2019年1月2日之後，在中共實際運作中，是「原汁原味」版有效，還是習近平2019年版當令？馬英九難道心裏沒數嗎？
根據《國台辦》網頁，宋濤致詞時只提了「九二共識」，未提「一中原則」，但馬英九在見江蘇省委書記時，對方是公開明白地「九二共識」與「一中原則」並提的，馬並未當面糾正江蘇省委書記的「一中原則」，等於為對方背書了，不小心成了對方的統戰工具，這不是「客隨主便」或顧及主人的體面可以辯解的。宋在馬面前只是提了一個隱藏部分版的「九二共識」，應為明白的事實。所以，馬與宋的「九二共識」極可能是不同的東西。
馬英九在宋濤面前強調，有了「九二共識」，兩岸才能擱置爭議，共創雙贏，共同追求和平發展。兩岸在「九二共識」基礎上所獲制度化成果，包括在他任內兩岸復談、雙方簽署23項協議，到兩岸事務首長會晤，再到兩岸領導人會面，雙方共同構建了一項「和平處理艱難問題」的歷史典範。
回頭看馬英九執政八年，台獨的聲浪與氣焰達到歷史高峰，民進黨贏了政權，如今走到馬所謂的兵凶戰危，需要避戰的地步，其效果那裏有「共創雙贏，共同追求和平發展」？大家都知道，兩岸最大的問題在於政治體制的差異，這是最難解決的問題。馬英九任內雙方簽署的23項協議所解決的問題是事務性層級之技術性操作的問題，這些問題只要中共願意恩賞就可解決，怎麼會到了「『和平處理艱難問題』的歷史典範」的程度？馬顯然是有意迴避或不敢面對真正病根的大問題。
馬英九又提到「擱置爭議」。兩岸關係一直存在各種水分，所謂「水分」就是摻假歪曲、或表裏不符、或虛浮不實、或模糊混淆、或居間存在分隔緩衝之地等等的意思。
中共自習近平上台之後，已明顯對此水分漸感不耐，開始單邊片面地擠水分，就是要減少虛浮不實的東西或原本可為緩衝的模糊之地，使出的力道越來越強，甚至擠水分的動作也捲入到了中美激烈競爭之中。試問，這樣的趨勢是能繼續「擱置爭議」，還是朝中共的「求同化異」方向運動？
「擱置爭議」就是要兩岸關係再重新充滿水分，要開歷史的倒車。歷史的巨輪已經輾過了「擱置爭議」的幌子，也碾碎了國、共雙方各自表述之「九二共識」的謊言，如何可能開倒車？當中共是吃素的，台灣人民是傻子嗎？螳臂擋車，不傻嗎？只陶醉沉迷在過去，不顧事實基本面，不向前看，能對台灣與國民黨有利還是有害？馬英九行為的效果實質上是為「一中原則」背書，會有什麼「擱置爭議」的好辦法？「擱置爭議」不能解決問題，遲早還是要對決。
我們再檢視馬英九所謂的「原汁原味」的「九二共識」，亦即中共所謂之「達成各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』的共識」。中共這個說法只是在描寫當年雙方各自分別獨立進行、沒有意思聯繫的相同行為，有「各自分別獨立進行、沒有意思聯繫」的相同行為者未必有共識，真正的關鍵在「一個中國原則」，顯然沒有共識。涉及兩個政權之你死我活的議題，永遠不會有共識，只有等待對決。
時代不同了，情勢迥異，今日可採行的對決方式可以不是戰爭，但要有可以號召與撼動中國人心的政治戰略，國民黨準備好了嗎？馬英九的中國行很符合中國「民主協商」統戰的需要與套路，國民黨有膽識與能力提出這樣的政治戰略嗎？就靠馬在對方控制的場面下，說幾次「中華民國」、「國父」或「民國」這種蜉蟻撼樹的自嗨丑角表演能有用嗎？還是會讓人徹底看破國民黨已黔驢技窮的手腳？
馬英九在中國表演中華民國頌，肯定是行前就自以為精心設計好的，要以此表演轉內銷，給台灣人民觀賞，妄想以此能化解民進黨一直對國民黨不敢在中共面前談中華民國的質疑，以為這樣可以堵住2024大選的大罩門，從馬系人馬近日在台灣藉此不斷向獨派叫囂，嘲諷獨派，可見其明證之一斑。
但不可否認的，中共這次對馬英九溢美讚頌，給了馬在台灣永遠不可能得到的溫暖，是對馬與國民黨有利還是有害？是反獨促統了，還是促獨反統了，最終效果會如何，是否會如馬與中共之意？目前只有天知道，但常常是人算不如天算。故事沒完，還有待觀察後續變化。
●作者：朱駿／時事評論人
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