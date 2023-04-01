浪犬叼走外送便當！女大生追回被「這幕」笑瘋：狗都不吃
近年來民眾越發講究養生，市面上便推出琳瑯滿目的健康餐盒，烹飪方式多以低油、少鹽進行，味道自然比普通便當清淡。中國一名女大生某次便叫了減脂餐盒外送，不料送到沒多久就被校內浪犬給叼走，她一路跟上想拿回便當，可是沒想到便當的「下場」竟比她所想的還慘烈一百倍。
記者李惠婷/綜合報導
原PO於微博分享一段影片，中國一名女大生點了減脂餐盒外送，收到到達通知後便出門領取，可一開門就發現隻「便當小偷」，這隻浪犬搶先叼走便當，過程中轉過身看了女大生一眼，接著利用自己嬌小的身形快速穿過柵欄，在另一側快樂地開箱便當。女大生見狀便跟了過去，可到達後狗狗早已逃之夭夭，而便當孤零零地躺在地上，另人驚訝的是，狗狗竟是一口都沒有吃。
這結果顯然是大家都沒想到的，原PO模擬狗狗的想法「狗：家人們誰懂啊！一塊肉都沒有」、「沒想到大學生的伙食比我還差」，網友則回覆「狗勾：人類怎麼了？這是吃啥？」、「雞蛋也不吃？這麼挑食」、「狗：本來偷來的就煩還偷個這麼素的」、「兩件事： 第一，偷外賣的真不一定是人。第二，減脂餐果然狗都不吃。」、「減脂餐真的是又單調又貴，不過狗狗都不吃又感覺被侮辱到哈哈」。