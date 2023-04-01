李到晛林智妍《黑暗榮耀》定情祕照來了！晴天就想念對方
宋慧喬主演大戲《黑暗榮耀》捧出一對CP，戲裡是仇家的林智妍（飾 朴涎鎮）、李到晛（飾 朱如炡），戲外則愛的火熱，今（1日）愚人節當天被南韓第一狗仔Dispatch（簡稱D社）拍到約會照，林智妍跟李到晛隨即大方認愛，而2人《黑暗榮耀》中的定情戲，就是手術台上的「麻醉藥質問」場面。
記者陳雅蘭/綜合報導
《黑暗榮耀》第二季中，李到晛協助宋慧喬的復仇計畫，先是崔惠程（車珠英 飾）把朴涎鎮叫到朱如炡的醫美診所，朱如炡跟朴涎鎮開玩笑，幽默說出：「如果下雨天沒帶傘，歡迎來做個微整形。」成功吸引到朴涎鎮；朴涎鎮就在某日的「晴天」去找對方，成功落入朱如炡的「美色」。
朴涎鎮去找朱如炡做醫美是其次，主要是尋求「解決愛情問題」的方法，直接把整形醫生的朱如炡當成諮商師，但她最後仍接受「打填充物」微調，豈料就在注射麻醉藥後，朱如炡單刀直入的問朴涎鎮：「妳把孫慏梧怎麼樣了？」但朴涎鎮不敵麻醉藥入睡，醒來後對於「朱如炡的真面目」半信半疑。
其實林智妍跟李到晛在《黑暗榮耀》第一季都沒有對手戲，直到第二季第10集開始才有交集，卻沒想到劇中交惡的2人，默默被彼此吸引進而交往，2人事後坦承拍戲時漸漸互有好感，目前正在慢慢了解對方中，希望大眾能以「溫暖的眼光」看待他們。