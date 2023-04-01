中國力推人民幣取代美元　學者：以俄羅斯為鑑

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在此同時，中國還積極推動與巴西、蒙古、伊拉克等國會談中力求以人民幣取代美元，使人民幣成爲雙邊經濟貿易的媒介。
其中國企「中國海洋石油集團」近日更完成中國首筆以人民幣結算的進口液化天然氣（LNG）採購交易，交易對象來自阿拉伯聯合大公國。
旅美中國經濟學者鄭旭光對自由亞洲電台表示，中國在外貿上主推人民幣是基於政治考量，中國實際上是看到俄羅斯的前車之鑑，因爲俄羅斯對烏克蘭的戰爭引發俄羅斯被踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）系統，俄國不能使用美元了，而且還造成俄羅斯美元資產被凍結。
鄭旭光指出，總體來說，中國是防範有一天台海發生問題或是南海發生問題以及其他重大國際糾紛、被國際社會制裁時，希望有更多貿易上的自主權，不用美元來結算。
不過，美國南卡羅萊納大學艾肯商學院市場學教授謝田則指出，以人民幣進行貿易結算目前仍面臨難以迴避的難題，因各國之間所有貨幣如果都用美元換算很方便，如果是中國和俄羅斯之間、人民幣與盧布之間，他們怎麼定價就會是個問題，因爲人民幣與盧布都不是那麼穩定。實際上在確定比例時，還是要參照美元的定價。
謝田還說，除人民幣不能自由兌換的特性會導致結算混亂且又不受國際信賴，北京也操縱匯率，在濫發、濫印鈔票的時候，其他國家也無能爲力。人民幣不可能替代美元真正的國際地位。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120401