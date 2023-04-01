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中市警局公布前3大詐騙手法　第1名「假投資」

▲中市警察局統計(112)年1月至3月，查獲詐欺集團128團，犯嫌851人(圖／警方提供2023.4.1)
▲中市警察局統計(112)年1月至3月，查獲詐欺集團128團，犯嫌851人(圖／警方提供2023.4.1)

記者柳榮俊/台中報導

台中市警察局統計中市前3大詐騙手法，第1名為「假投資詐欺」，第2名為「ATM解除分期付款」，第3名為「假網路拍賣」，其中「假投資詐欺」經常主打「輕鬆投資、獲利翻倍、被動收入及財富自由」等口號，吸引民眾的目光、勾起心中的貪念，匯款至詐團的帳戶而上當受騙，這些案例層出不窮，已非愚人節的玩笑，民眾千萬不能等閒視之。

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市警察局統計(112)年1月至3月指出，查獲詐欺車手222人，現場查扣現金1213萬餘元，並向上溯源查獲詐欺集團128團，犯嫌851人，完整瓦解詐欺產業鏈！同時聯合金融機構攔阻民眾遭騙匯款，計攔阻286件，攔阻金額高達2億531萬餘元，全力保障市民財產權益。


在查獲車手部分，有一名王姓車手深夜帶著墨鏡徘徊在中市北區大街上，警方本以為是盲友，沒想到王嫌竟走到ATM前提領現金，操作動作熟練，領完後還騎著UBIKE離開，警方驚覺有異上前攔查，發現居然是詐欺車手，當場逮捕並從其身上搜出大量現金及金融卡。對於其喬裝盲人部分，警方幽默表示，難道是自知當車手見不得光嗎？


近期詐欺車手因為警方強力查緝，人力出現短缺，故詐團不斷招募需錢孔急的民眾加入，看準想快速錢賺心態，以標榜「輕鬆賺錢」、「工時彈性」、「風險低」等話術誘騙加入詐團行列，市警察局提醒民眾，切勿貪圖一時的利益擔任詐欺車手，賺取有限的佣金，卻須面對無盡的民、刑事責任，實在得不償失。


市警察局再次提醒民眾，假冒投顧名師或陌生人誆稱「代操作」、「保證獲利」，並要求匯款至陌生帳戶，是「假投資詐欺」的慣用手法；ATM或網路APP沒有解除「重複扣款」、「認證身分」功能，不要輕信「ATM解除分期付款」之騙術；網路購物應使用合法網拍平臺，並注意賣家評價，才不會被「假網路拍賣」詐騙。民眾應多加查證來路不明的「網路訊息」、「簡訊」、「電話」等，如有任何疑問，也可直接撥打165反詐騙專線或110詢問，多一分謹慎，少一分被害。

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