國家漫畫博物館落腳台中刑務所　年底前推展體驗台漫魅力

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鄭文燦強調，漫畫是所有國民共同的記憶，行政院一定會在預算上給予支持，今年度就將以軟體先行，期許文化部仔細規劃，讓漫博成為大家容易走進來的地方。相信漫博將成為台中的文化新地標，並作為台灣漫畫重要的展演舞台。
立法院副院長蔡其昌也說，回顧過去爭取漫博落腳台中的歷程，一路走來十分艱辛，但自己的信念是「最重要的是解決問題」。他說，台中市舊城區擁有許多古蹟、歷史建築，包括台中州廳及建築群、台中刑務所官舍群、台中地方法院舊宿舍及西區四維街日式招待所等，隨著逐漸修復完成，台中城中城也即將翻轉。
接任文化部長剛滿2個月的史哲則引用漫畫《灌籃高手》中安西教練的經典名言，「現在放棄的話，比賽就結束了」。史哲說，自己上任以來，完成漫博始終是心中重要的工作項目，尤其自己求學、初始工作、結婚、生子等人生最青春精華的時間都在台中，對於台中的情感，也促使自己在第一個月就親自到台中重新現勘所有可能場址。
史哲特別感謝台中市政府提供台中刑務所作為漫博的場址，史哲指出，台中刑務所已完成的東側宿舍群，加上未來北側新建博物館，兩區合計超過2公頃，總使用空間預計將超過4000坪。未來漫博將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、體驗、交流、市集、演出，以及滿足專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。
史哲承諾，將與台中市政府密切攜手合作，「文化部一定會立即啟動、立即策展，讓大家立即享受」。在今年底前推出精彩策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫的魅力。