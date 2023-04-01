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國家漫畫博物館落腳台中刑務所　年底前推展體驗台漫魅力

▲行政院拍板選定台中刑務所為國家漫畫博物館籌設位址，文化部長史哲亦承諾將加速籌備工作，希望在年底前即能實踐「在台中遇見台灣漫畫」夢想。（圖／文化部提供）
▲行政院拍板選定台中刑務所為國家漫畫博物館籌設位址，文化部長史哲亦承諾將加速籌備工作，希望在年底前即能實踐「在台中遇見台灣漫畫」夢想。（圖／文化部提供）

記者許家禎／台北報導

國家漫畫博物館於2017年擇定設於台中，後續因選址地點未符專業博物館需求、空間分散不利規劃、產權、拆遷，甚至生態等因素，場址選擇幾經更換，但行政院及文化部始終未放棄漫博落腳台中的承諾，在各方努力及台中市政府高度合作意願下，今（1）日行政院副院長鄭文燦拍板選定台中刑務所為國家漫畫博物館籌設位址，文化部長史哲亦承諾將加速籌備工作，以展示及活動先行，在年底前即能實踐「在台中遇見台灣漫畫」夢想。

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行政院副院長鄭文燦致詞時透露，文化部長史哲上任的業務報告第一件事就是報告漫博。鄭文燦表示，過去行政院及文化部透過再造歷史現場計畫，支持台中城中城歷史空間再現。而國家漫畫博物館歷經多年籌備，今天終於可以定案，將在台中刑務所宿舍群及新建的北側基地，成為台灣首座且是唯一的國家級漫畫博物館。

鄭文燦強調，漫畫是所有國民共同的記憶，行政院一定會在預算上給予支持，今年度就將以軟體先行，期許文化部仔細規劃，讓漫博成為大家容易走進來的地方。相信漫博將成為台中的文化新地標，並作為台灣漫畫重要的展演舞台。

立法院副院長蔡其昌也說，回顧過去爭取漫博落腳台中的歷程，一路走來十分艱辛，但自己的信念是「最重要的是解決問題」。他說，台中市舊城區擁有許多古蹟、歷史建築，包括台中州廳及建築群、台中刑務所官舍群、台中地方法院舊宿舍及西區四維街日式招待所等，隨著逐漸修復完成，台中城中城也即將翻轉。

接任文化部長剛滿2個月的史哲則引用漫畫《灌籃高手》中安西教練的經典名言，「現在放棄的話，比賽就結束了」。史哲說，自己上任以來，完成漫博始終是心中重要的工作項目，尤其自己求學、初始工作、結婚、生子等人生最青春精華的時間都在台中，對於台中的情感，也促使自己在第一個月就親自到台中重新現勘所有可能場址。

史哲特別感謝台中市政府提供台中刑務所作為漫博的場址，史哲指出，台中刑務所已完成的東側宿舍群，加上未來北側新建博物館，兩區合計超過2公頃，總使用空間預計將超過4000坪。未來漫博將跳脫單點的建築形式，由19棟日式建築結合新建博物館，形成一個匯集漫畫創作、體驗、交流、市集、演出，以及滿足專業典藏、研究、展示等機能的國家級博物館園區。

史哲承諾，將與台中市政府密切攜手合作，「文化部一定會立即啟動、立即策展，讓大家立即享受」。在今年底前推出精彩策展，讓大家在這裡遇見台灣漫畫，體驗台漫的魅力。


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