九崴電廠興建惹議 郭國文霸氣喊：居民無共識不能設廠！
九崴南科天然氣發電廠計畫在台南市安南區及安定區交界處設廠，引發地方強烈反對，昨日傳出有里辦公處以「南科擴編三期工程」討論為名義召開說明會，會中卻掛上「九崴發電廠溝通說明會」布條，讓居民質疑是「掛羊頭賣狗肉」，對此民進黨立委郭國文今（1）日發文表示，請居民放心，在與地方達成共識前，不審九崴案，強調即便九崴透過各種手法召開說明會，「只要與地方居民沒有共識，就沒辦法設廠。」
記者陳威叡／台北報導
新市區豐華里辦公處昨日以「南科擴編三期工程」討論為名義召開說明會，會中又另行張掛「九崴發電廠溝通說明會」布條，讓人質疑「掛羊頭賣狗肉」，引發地方居民反彈。
對此郭國文強調，這樣的事情不會發生，自己與副議長林志展在今年初召開九崴爭議座談會中，除了要求九崴另外選址外，也要求尊重地方民意，設置前必須和在地居民有共識。
郭國文指出，台南市經發局也表態，在業者沒有與地方居民達成共識前，經發局不會審查此案。換句話說，即便九崴透過各種手法召開說明會，只要與地方居民沒有共識，就沒辦法設廠。
郭國文奉勸九崴，欺騙和隱瞞絕對不是加強溝通的手法，請好好聆聽地方居民的擔憂，才能建立信任關係，達到共識，否則政府絕不允許設廠。
而近來有聲稱關心九崴的人士，刻意點名他沒有為此發聲；郭國文反問，若關心九崴爭議，怎麼會不知道「沒有共識就不能設廠」的決議，做出這樣的言論，真不知是不是愚人節玩笑，希望有心人士若真關心地方居民的權益，不要刻意散播錯誤消息。