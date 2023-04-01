橋本環奈怎麼了？開球顏值崩壞疑整型 小學嫩照出爐打臉
被譽為「千年一遇美少女」的24歲藝人橋本環奈，是日本家喻戶曉的人氣女星。昨（31）日橋本環奈受邀到讀賣巨人隊主場開球，結果卻被批評顏值崩壞、身材走鐘，甚至傳出整型風波，事後她也在推特上PO出小學時期舉著球員看板的嫩照，再度掀起討論。
記者詹鎰睿/綜合報導
橋本環奈昨日特別穿上巨人隊24號球衣開球，結果卻丟出一個超級大暴投，也讓她不好意思地用手套遮住嘴巴大笑，雖然現場充滿笑聲，但球迷們仍給予橋本環奈熱情的掌聲與鼓勵。不過，隨著畫面曝光後，也讓橋本環奈被批評身材走鐘、顏值老化，就連疑似整型的傳聞也再度浮上檯面。
事後，橋本環奈也在推特上曬出小學時期的嫩照，舉著球員看板的模樣超級可愛，她說，能擔任巨人隊開幕戰的開球嘉賓非常高興，也很開心能實現自己的願望，由於小學時常常穿著24號球衣，再加上今年剛好也是24歲，所以才決定選擇24號，並證明自己是貨真價實的巨人隊球迷。
事實上，橋本環奈近年來飽受外型批評困擾，她過去也曾大方公開承認，因為愛喝酒才導致她的身材嚴重走鐘，雖然並未回應整型一事，但隨著小學照片曝光後，也間接打破外界傳聞，與現今模樣差異不大，證明橋本環奈是純天然的美女。