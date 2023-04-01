小鬼過世2年半！柯有倫泛淚唱他遺作 很多想念在裡面
一年一度的音樂盛事之一「大港開唱」，今年迎來第13屆，今（1）日是首日，柯有倫與隨性樂團合作，演唱了已逝好友黃鴻升（小鬼）的遺作歌曲〈我不是空笑夢〉，聊到黃鴻升，他難掩情緒泛淚，直言：「很多的想念都在裡面。」
記者吳雨婕/高雄報導
〈我不是空笑夢〉由隨性樂團的鼓手含書作曲，黃鴻升生前一直想寫一首歌給爸爸，但因為沒寫過台語歌詞，因此由隨性樂團主唱代筆，無奈黃鴻升於2020年9月過世，該曲成了遺作。今天大港開唱，柯有倫與隨性樂團合作表演此曲，柯有倫受訪時心有戚戚焉地說：「我覺得很特別，能夠在大港這邊唱，好像是......就是跟兄弟一起唱的感覺。」邊說，他偷偷泛淚，表示能有此次的表演機會，感到非常開心，「能唱到很不容易，台上很感動，應該是超越感動，很多的想念在裡面，那就把歌唱下去囉。」
柯有倫也透露，在練歌的時候，其實都會想起好友黃鴻升，心中會出現很多小對話、小劇本，「我覺得大家要一起想念他，我也不好講太多，我很希望把他的作品，都幫他唱一遍。」被問到是否有夢見過黃鴻升，柯有倫低調回應：「這就不聊了，放心裡。」
此外，距離上一次推出專輯已經是6年前的事情，柯有倫提到，今年應該沒有發片計畫，在大港舞台脫掉上衣露出結實腹肌、背肌的他，笑說想要推出寫真集，「現在這個年紀可以做到這樣的體態算不錯了，我還想要把以前的歌譜放進寫真集裡。」