墨國展覽木乃伊疑有「真菌」！專家：對遊客構成潛在風險
墨西哥瓜納華托（Guanajuato）的博物館，展覽了一批據悉是19世紀初的木乃伊，近日有專家警告，其中一具身上疑有真菌生長的現象，憂心若無適當的防護措施，恐對前去參觀的民眾構成風險。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《獨立報》報導，出於某些不可解的原因，這批逝者恰好被埋葬在瓜納華托乾燥、富含礦物質的地穴中，加上氣候、土壤環境、地穴封閉性佳，導致遺體自然「木乃伊化」，因此儘管已過去約200年，其中一些仍保有頭髮、下葬時穿的衣料等。
然而，其中一具展出的木乃伊卻引起了專家的關注，墨西哥國家人類學和歷史研究所證實，該具木乃伊身上似乎有真菌生長，且持續擴散，但沒有具體說明是哪種真菌。專家擔心，若繼續在沒有適當措施的情況下展出，可能會對來訪的民眾造成潛在健康風險。
此外，這些木乃伊雖然通常在瓜納華托的「Museo de las momias」專門博物館展出，但也曾運到其他國家展覽。
報導提到，這些木乃伊的身份不明，且隨著時間流逝，資訊已越來越少，當地人和導遊認為，裡頭包含女巫、溺水而死者的遺體，甚至有傳言說這些木乃伊有被活埋的，還有死於霍亂的，但都沒有得到證實。