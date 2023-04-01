許富凱父離世2個月！悲痛想到就哭　留爸遺物訴思念

第13屆大港開唱於今（1）日在高雄駁二藝術特區迎來首日，許富凱擔任血肉果汁機的驚喜嘉賓，許富凱的爸爸於2月13日過世，事隔近2個月，他下午受訪時談及此事，強忍哀傷情緒，提到在半夢半醒間，常常會崩潰痛哭。
記者吳雨婕/高雄報導
許富凱提到媽媽的心情，比自己還堅強，每天吃好、睡好，都很正常生活，因為媽媽覺得難過是一定會的，但哭不能解決事情，至於自己心情，他坦言：「太難了，好難（調適）喔，我還處在一個不是那麼能接受親人離開的年紀，突然因為這樣要接受。」許富凱透露，先前回到家打開爸爸常放東西的抽屜，看到爸爸的皮夾，抽出爸爸的提款卡，立刻蹲在地上痛哭，「那個提款卡是我把賺到的錢，匯到裡面去，讓他過生活，真的很感傷、很惆悵。」
許富凱表示，在爸爸過世後有夢過他，「夢中爸爸好像在唱歌，跟他的朋友，去一家有卡拉OK的餐廳，他在唱〈你是我的兄弟〉。」許富凱回想起父親離世的這一個半月，常常在半夢半醒間，意識到爸爸已經離開的時候，眼睛一睜開就被眼淚覆蓋，「我常常在床上想爸爸，每天都想。」
為了讓對爸爸的念想有寄託，許富凱留下很多爸爸的東西，包含以前給爸爸的萬寶龍筆、金戒指等配件，他感嘆：「還好出道這13年有一些成績，沒有留下任何遺憾。」許富凱現在回旗山老家，都會跟媽媽一起睡，他回到台北會一天打3通電話給媽媽，「之前這件事是我爸在做，前幾天還跟她視訊我們家的貓。」