洗澡別再刷牙了！牙醫警告3原因 「細菌長這」全吃嘴裡
一般我們除了早晨以及吃完飯會刷牙之外，不少人在吃完晚餐之後去洗澡時，因為後面也沒有要進食了，於是就一邊洗澡一邊刷牙！不過，事實上浴室的高溫與蒸氣會破壞牙刷的刷毛，而且廁所的環境是病菌的最佳溫床，其實無形之中都有許多細菌全部被我們吃到嘴裡。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《紐約郵報》報導，口腔外科牙醫馬卡爾（Parul Dua Makkar）表示「如果牙刷長期暴露在高溫且潮濕的環境，不利於牙刷的使用壽命，會減弱刷毛的效果，所以建議民眾最好把牙刷放在陰涼乾燥的地方，遠離淋浴間以及廁所，因為在這種環境下，細菌繁殖速度相當快速」。
加拿大牙醫納朗（Arun Narang）則提到「很多都會在淋浴時刷牙，這很可能會增加細菌交叉污染的風險，因為淋浴間、廁所洗完澡之後溫度飆升又潮濕，都是細菌生長的理想場所，牙刷如果又靠近淋浴間的牆壁，就容易將表面生長的細菌轉移到刷毛上，無形之中，每次淋浴刷牙時都把細菌刷進嘴裡，接著又再製造一個細菌快速增長的溫床」。
而根據美國CDC則建議，如果牙刷外觀有磨損的話就可以做更換，至少每3個月到4個月就要更換牙刷一次，如果民眾仍然改不掉洗澡時刷牙的習慣，那麼就在刷牙後將牙刷挪出浴室，放在陰涼乾燥的地方。