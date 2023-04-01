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洗澡別再刷牙了！牙醫警告3原因　「細菌長這」全吃嘴裡

▲每個人每天至少要刷2次牙才合格。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每個人每天至少要刷2次牙才合格。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

一般我們除了早晨以及吃完飯會刷牙之外，不少人在吃完晚餐之後去洗澡時，因為後面也沒有要進食了，於是就一邊洗澡一邊刷牙！不過，事實上浴室的高溫與蒸氣會破壞牙刷的刷毛，而且廁所的環境是病菌的最佳溫床，其實無形之中都有許多細菌全部被我們吃到嘴裡。

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根據《紐約郵報》報導，口腔外科牙醫馬卡爾（Parul Dua Makkar）表示「如果牙刷長期暴露在高溫且潮濕的環境，不利於牙刷的使用壽命，會減弱刷毛的效果，所以建議民眾最好把牙刷放在陰涼乾燥的地方，遠離淋浴間以及廁所，因為在這種環境下，細菌繁殖速度相當快速」。

▲除了牙刷、牙膏跟牙線，漱口水也是重要的牙齒保健工具，網友大推三餐飯後漱口可消除口腔異味。（圖／取自photoAC）
▲牙醫建議不要一邊洗澡一邊刷牙！因浴室潮濕的環境是「牙刷細菌」增長的最佳溫床。（圖／取自photoAC）
加拿大牙醫納朗（Arun Narang）則提到「很多都會在淋浴時刷牙，這很可能會增加細菌交叉污染的風險，因為淋浴間、廁所洗完澡之後溫度飆升又潮濕，都是細菌生長的理想場所，牙刷如果又靠近淋浴間的牆壁，就容易將表面生長的細菌轉移到刷毛上，無形之中，每次淋浴刷牙時都把細菌刷進嘴裡，接著又再製造一個細菌快速增長的溫床」。

而根據美國CDC則建議，如果牙刷外觀有磨損的話就可以做更換，至少每3個月到4個月就要更換牙刷一次，如果民眾仍然改不掉洗澡時刷牙的習慣，那麼就在刷牙後將牙刷挪出浴室，放在陰涼乾燥的地方。

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