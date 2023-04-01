台南天氣久違大雨！眾人集氣「下在水庫」 高雄等嘸半滴
今（1）日受華南雲雨帶東移影響，中部以北白天幾乎陰雨綿綿，今早「台灣颱風論壇｜天氣特急」也預告嘉義到北台南地區也要下雨。果真在下半天真的陸續有台南民眾嗨喊「下雨了！，讓在地人超感動。不過也有一票理性民眾集氣狂喊「平地不需要」，希望雨勢可以轉往水庫拯救南部缺水災情。
記者汪睿琦/綜合報導
今上午11點左右「台灣颱風論壇｜天氣特急」就發文預告「台南也要下雨囉」，且這波將會非常有感。不到一個小時就有大批台南人回傳，「台南安南區這雨勢不大，不過有感」、「七股下大的」、「甘蝦踢公北，終於是地板會濕的程度了」，讓一眾在地人相當感動。
不過要有效解渴南部缺水災情，有人理性指出「重點...水庫區下很多才對啊」，引來眾人團結集氣「雨水要下對地方啊」、「平地不用雨水 去集水區嘿！」。另一方面，同樣是南部地區，高雄市卻等不到一場甘霖，天氣特急指出，高雄世運、駁二下午到夜晚，「原則上不會下雨，就算有也只有滴幾滴。」
事實上，今早天氣風險分析師歐宗學指出，這波華南雲系都有明顯的移動性，預估到今天傍晚到晚上雲雨帶就會逐漸離開，西半部天氣將轉為多雲穩定，只有山區以及處在迎風面的東半部地區還有些短暫小雨的機會。根據氣象局最新雷達觀測資料來看，台南市今天累積雨量已來到10毫米以上，可說是為當地帶來久違地「解渴」。