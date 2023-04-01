直播品牌特賣會　消費者見識直播主霸氣

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網路直播已成為許多人生活中不可或缺的娛樂，也促使直播銷售業務大幅成長。許多知名直播主如：公主派對Princess Party 、888拍賣網、秀炮兒 Show Power、叫賣哥-瘋狂賣場、Freasm 菲翎絲、王三郎來了竄紅，創造上億元的業績。
隨著疫情解封，消費者除了收看直播購物外，也期待能有與直播主互動的機會，讓購物的樂趣更上一層樓，直播平台為了擴展市場，開發更多潛藏的實體消費市場，去年初試啼聲，舉辦實體特賣會，獲得超呼預期的迴響，今年更擴大舉辦，在兒童節連假舉辦一連5天的特賣會，還將請到本土天王吳宗憲出席和民眾同樂，炒熱氣氛。
主辦單位邦成實業有限公司表示，希望能透過直播品牌特賣會拉近直播主與消費者的距離，同時回饋長期以來支持他們的民眾。
網路直播平台公主派對表示，網路雖然發達，但永遠不變的銷售心法是：「做人比做事還要重要」，人與人之間的傳遞是有溫度有感情的，因此即使直播平台帶來巨大的成功，但有一天能和消費者零距離互動，是多數直播主的心願。
今年主辦單位再度與亞洲最大寵物主題樂園HIONE啵比星球結合，將網友熟悉的網路直播搬到實體樂園中，為了讓特賣會能持續保有直播「超好康」的特色，品牌商今年更加碼提供了百萬獎金及價值數百萬的獎項，讓消費者都能不虛此行。現場氣氛十分熱鬧，和一般賣場的安靜購物氛圍形成了鮮明對比。