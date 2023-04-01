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直播品牌特賣會　消費者見識直播主霸氣

▲兒童節連假一連5天舉辦直播品牌特賣會(圖／柳榮俊攝2023.4.1)
▲兒童節連假一連5天舉辦直播品牌特賣會(圖／柳榮俊攝2023.4.1)

記者柳榮俊/台中報導

▲民眾抽中了一萬八千元現金獎，開心地大喊好爽(圖／柳榮俊攝2023.4.1)
▲民眾抽中了一萬八千元現金獎，開心地大喊好爽(圖／柳榮俊攝2023.4.1)
▲消費者便開始踴躍搶購商品(圖／柳榮俊攝2023.4.1)
▲消費者便開始踴躍搶購商品(圖／柳榮俊攝2023.4.1)
隨著疫情逐漸解封，許多直播主希望能夠與消費者直接互動，今(1)日直播電商邦成實業跨界合作，兒童連假舉辦「直播品牌特賣會」，紛紛攜家帶眷前往台中北屯區的海灣世界。活動開始後，消費者便開始踴躍搶購獎品，許多直播主在現場開直播，與粉絲們一起分享商品資訊並販售商品。許多粉絲也蜂擁而至，搶著和直播主合影而幸運的民眾還抽中了一萬八千元的現金獎，開心地大喊好爽。

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網路直播已成為許多人生活中不可或缺的娛樂，也促使直播銷售業務大幅成長。許多知名直播主如：公主派對Princess Party 、888拍賣網、秀炮兒 Show Power、叫賣哥-瘋狂賣場、Freasm 菲翎絲、王三郎來了竄紅，創造上億元的業績。


隨著疫情解封，消費者除了收看直播購物外，也期待能有與直播主互動的機會，讓購物的樂趣更上一層樓，直播平台為了擴展市場，開發更多潛藏的實體消費市場，去年初試啼聲，舉辦實體特賣會，獲得超呼預期的迴響，今年更擴大舉辦，在兒童節連假舉辦一連5天的特賣會，還將請到本土天王吳宗憲出席和民眾同樂，炒熱氣氛。


主辦單位邦成實業有限公司表示，希望能透過直播品牌特賣會拉近直播主與消費者的距離，同時回饋長期以來支持他們的民眾。


網路直播平台公主派對表示，網路雖然發達，但永遠不變的銷售心法是：「做人比做事還要重要」，人與人之間的傳遞是有溫度有感情的，因此即使直播平台帶來巨大的成功，但有一天能和消費者零距離互動，是多數直播主的心願。


今年主辦單位再度與亞洲最大寵物主題樂園HIONE啵比星球結合，將網友熟悉的網路直播搬到實體樂園中，為了讓特賣會能持續保有直播「超好康」的特色，品牌商今年更加碼提供了百萬獎金及價值數百萬的獎項，讓消費者都能不虛此行。現場氣氛十分熱鬧，和一般賣場的安靜購物氛圍形成了鮮明對比。

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