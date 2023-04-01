全家霜淇淋囤法曝！「原尺寸」塞冰箱超狠：內行5折爽吃
全家霜淇淋近日一連推出抹茶系列以及回歸草莓巧克力等口味，緊接著在明天開始又再與滴妹手搖「再睡五分鐘」聯名，讓不少常客相當期待。而每次推出霜淇淋新口味時，大部分都是期間限定，總是有許多人想多吃幾支，但又不可能天天吃，於是就有內行人分享自己獨特的霜淇淋囤法，不僅能五折爽吃，甚至有人「原尺寸」直接塞冷凍庫超狠！
記者張嘉哲/綜合報導
近日有不少網友常常在超商社團分享自己購買全家霜淇淋的手法，表示因為全家經常推出霜淇淋買一送一的優惠，不過一下子不能吃那麼多，也不能夠每天都吃，於是就請店員使用「外帶杯」裝，接著直接拿回冷凍庫冰起來「慢慢吃」。仔細看照片，網友家的冷凍庫有高達13盒外帶霜淇淋，透露口感雖然比較硬，但是入口後融化還是非常好吃！
另外，也有網友分享，因為家裡附近的全家沒有提供外帶杯服務，只有「餅乾」，於是自己突發奇想直接利用保鮮盒，在特價買一送一時直接買起來，接著把到手的甜筒霜淇淋直接放入，不僅可以保留甜筒，而且還是「原尺寸」直接冷凍！由於外帶杯的容量受限，常常有人覺得份量比較少，而用此方法就能夠無痛轉移自家冷凍庫，被網友堪稱是「最狠的外帶法」。
全家去年首度與滴妹創立飲料品牌「再睡5分鐘」聯名商品，其中霜淇淋午茉綠、日安紅口味霜淇淋，受到民眾好評，賣出百萬支銷量，而明天4/2正式上架開賣新口味啦！一共有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」4種霜淇淋新口味，讓霜淇淋愛好者又準備朝聖了！