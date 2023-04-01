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美軍收養阿富汗女嬰被判無效　親生父母跨國打官司受矚目

▲一對阿富汗父母，跨海在美國打官司，控訴自己的親生女兒被美國海軍陸戰隊非法收養。圖為2021年美軍撤離阿富汗的資料照片。（圖／美國國防部）
▲一對阿富汗父母，跨海在美國打官司，控訴自己的親生女兒被美國海軍陸戰隊非法收養。圖為2021年美軍撤離阿富汗的資料照片。（圖／美國國防部）

記者倪浩軒/綜合報導

美國總統拜登於2021年8月5日宣布自阿富汗撤軍，正式結束長達20年的美軍在阿富汗的部署。但撤軍過程充滿混亂，被指責是一場災難。而美軍雖離開了，但在阿富汗仍留下許多無形的影響力，牽動兩國關係。最新的例子就是一對阿富汗父母，跨海在美國打官司，控訴自己的親生女兒被美國海軍陸戰隊非法收養，而弗吉尼亞州法院法官最新決定，判決美軍夫婦收養無效，阿富汗女嬰的親權歸屬將在後續聽證程序中決定。

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根據《半島電視台》報導，這起阿富汗3歲女嬰被美軍夫婦收養的親權官司，由於特殊的敏感性，已經引起白宮與塔利班政權的高度關注。

事件起源於2019年，在阿富汗服役的美國海軍陸戰隊少校馬斯特（Joshua Mast），在一座農村內發現了這位女嬰，當時村莊剛遭受攻擊，女嬰從瓦礫堆中被救出時身上受傷，周圍也沒有其他大人，於是馬斯特把女嬰帶去美軍醫院接受照顧。

隨後馬斯特與他的妻子決定要收養這位女嬰，馬斯特提出收養申請時，表示女嬰的父母是在戰鬥中喪生的恐怖份子，因此女嬰身份屬於無國籍孤兒，當時的弗吉尼亞州法院核准了馬斯特的收養申請。

但問題是，實際上女嬰的父母是一對阿富汗平民，當時紅十字會花費了一點時間，才找到女嬰的父母。而在女嬰父母與女嬰重新團聚後，女嬰在當地也被交由父母照顧。

然而在2021年美軍從阿富汗撤退時，馬斯特聯繫上女嬰的父母，表示願意給予幫助，將父母與女嬰一起接到美國。不過等這家人一到達美國，馬斯特便提出自己已在程序上收養了這位女嬰，於是將女嬰從父母身邊帶走。

馬斯特認為收養程序合法，阿富汗父母則指控馬斯特「綁架」了自己的親生女兒。而弗吉尼亞州法院最新判決，認定馬斯特的收養無效，因為當初法院並不了解事情的全貌。不過即便收養被認定無效，由於臨時監護令的關係，目前女嬰仍繼續與馬斯特一家生活在一起。關於女嬰的親權認定歸屬，還要等待日後的聽證會調查。

有律師表示，法院推翻自己過去認可的收養，是非常罕見的案例。判決宣佈後，法院同時禁止了雙方當事人對外發表意見，阿富汗夫婦與馬斯特夫婦都迅速地沈默離開法庭。

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