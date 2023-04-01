清明連假第2天 估國五北向宜蘭至坪林從14點塞到深夜
高公局預報員今（1）日下午指出，截至下午3點，國道全線交通量為73.5百萬車公里，預估今日交通量為124百萬車公里。其中國五南向雪隧通過量為34020輛次，較去年清明連假同期增加5%。而明（2）日連假第二天，預估國五北向宜蘭至坪林路段，從下午2點多開始塞車，車多壅塞的狀況可能持續到深夜。
記者許家禎／台北報導
預報員指出，今日下午北區部分大致呈現車多，國一南向湖口服務區路段以及國三南向土城路段車多壅塞。中區同樣也是車多雍塞，國一南向西螺路段以及國三南向中興系統有車多情況。南區路況大致正常，但善化與烏山頭路段有事故回堵。至於國五部分，南向南港石碇車多、南向坪林至頭城路段有事故回堵。
明（2）日連假第2天各地區路況預報，北區國一北向圓山至大華系統往東北角的路段，在中午前有車多的情形。而國一南向楊梅至新竹，以及國三南向土城至關西路段從早上7點開始就會有車潮，預估中午過後會陸續紓解。
國五南向南港至頭城路段預估從早上6點開始將逐漸車多，一直到下午4點後才會比較紓解。同時，國五北向宜蘭至坪林路段。估從下午2點多開始有車潮，並可能持續到深夜。
中部地區，國一南向彰化至埔鹽系統、國三南向快官至霧峰，以及國三南向草屯至名間預估早上8、9點開始湧入車潮，一直到中午過後才會紓解。南部地區，國十東向鼎金至燕巢系統中午之前有車潮。
高公局指出，明日5到12點，國一埔鹽系統、西螺南入封閉，國五石碇、坪林南入封閉。同時，13點到18點國五北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城會實施高乘載管制，且今明兩天天氣有雨，請用路人保持行車距離並留意前車狀況。