炒飯妹爆媽媽「脊椎滑脫」開大刀 整晚睡醫院不想談戀愛
近期新北樹林一間熱炒店外大排長龍，因為掌廚者是近來爆紅的正妹「林彤」，她今（1）日與五星主廚陳宗佑參與頂極和牛試吃活動，受訪時談到近期因「脊椎滑脫」而開刀的媽媽，坦言因為媽媽無法進行微創手術，所以要做傳統的大手術，所心裡有些擔心。
記者侯家瑜/台北報導
林彤日前發文透露暫時不會到樹林上班，「近期因為媽媽開刀，是脊椎的大刀，修復時間長，目前還不能移動自理，必須台北來回照顧媽媽。」今天也說自己會直接睡在醫院，而照顧媽媽時，也因為捐血又遇生理期，所以突然暈倒，現在只希望媽媽病情趕緊好轉、一切順利。至於手術費用，林彤則低調不答，僅說要等整個療程都結束，才會知道。林彤也補充目前沒有考慮談戀愛，「疫情趨緩後，工作就一直來，加上現在也要照顧媽媽，所以暫時不會。」
不過人紅是非多，林彤的爆紅，被遭質疑是幕後推手圤智雨一手操作，透過刻意編造故事，來打出知名度，而林彤至今依舊否認，坦言每個人個性、想法不一樣，會予以尊重，並邀請大家一起來品嘗她的拿手好菜，她也笑說最近的確被更多人認出，路人還會一直盯著她看，「圤智雨比我還興奮，他提醒我口罩要戴好。」
此外，圤智雨前女友雪碧日前也在臉書暗諷林彤，「除了翻鍋，也沒有什麼了不起的。」林彤則客氣回覆：「這部分下次在夜市一起挑戰，歡迎來現場，我滿期待一起合作畫面。」還說自己性感程度比不上雪碧，但被對方稱小白兔之後，就想試試看扮成小白兔，笑說：「這樣應該就會有人看我了吧！」
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