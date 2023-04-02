巷仔內／訪團不斷、邦交斷　不務正業的外交部？

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該人士指出，等到宏國宣布終止外交關係，台灣外交部才開記者會，晚了也慢了，雖然結果相同，但這攸關國家尊嚴，而在確定斷交之前，外交部也透過媒體報導塑造宏國貪得無厭的形象，但整起事件到最後一刻，宏國宣布斷交並聲明稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，台灣沒保住國家尊嚴，吳釗燮任內「被」斷交7國，沒有例外。
至於吳釗燮任內斷交7國寫下難堪紀錄，該人士表示，吳宣布與宏國斷交記者會上，隻字未提向總統蔡英文口頭或書面請辭，直到記者提問才回應「該負的政治責任我會負」，更稱與其相處過的長官與同仁，都知道他的認真與負責任，作為一個政務官連該有的態度都沒有，視政治責任為無物，如果連外交部長對斷交麻木，國人又怎會在意？
以歷任總統來看，李登輝邦交國成長、陳水扁減少、馬英九減一，蔡英文任內已斷交9國，在邦交這塊不及格也不積極，該人士透露，以往大使掉了邦交國就會影響升遷，唯獨蔡英文時期沒有此傳統，毫無獎懲分明，總統從來沒有對此震怒。
對於近來國外訪團相繼來台，捷克眾議長艾達莫娃日前更率領160人訪團前來，有外交人士分析，外行看熱鬧、內行看門道，訪團來台但要看的是對於台灣安全、國際參與雙邊關係是否有任何加分，對於實際政策有無改變才是關鍵，而不是只有熱鬧的氛圍而已，否則就算上千名國會議員訪台又如何。
該人士表示，國外訪團一批批來台，認為最終還是要回到行政部門，政府官員作法與態度有無改變，訪團過多，外交官耗費太多時間與精力在接待訪團上，應該專心於本務，作為主要業績與外交進展的指標。
該人士建議，外交要務實，訪團相繼來台固然重要，但邊際效益遞減，民主盟友來訪與友台政策都是好事，對台有實質進展才是關鍵重點，包括影響國家政策或協助台灣參與國際社會，來檢視外長與大使夠不夠力，可別不務正業、本末倒置。
眾所皆知，中國試圖孤立台灣國際地位，台灣外交處境嚴峻是不爭的事實，吳釗燮顯然不樂見與宏國斷交，但在5年內接連丟掉7個邦交國，不僅難辭其咎，更背負「斷交部長」罵名，但蔡政府似乎無設立停損點，任由友邦土崩瓦解，台灣僅剩13個邦交國，南美洲唯一邦交國巴拉圭將在本月底進行總統大選，屆時都將牽動與我邦交關係，雙邊關係岌岌可危。