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從年輕人視角看台灣宗教文化　紀錄片「三清」今開鏡

▲從小接觸民間信仰的紀錄片導演陳毅籌拍一年多，以台灣宮廟信仰為主題的紀錄片「三清」（Big Dream）今天在桃園市青昇宮舉行開鏡祈福記者會。（圖／記者李春台攝，2023.04.01）
▲從小接觸民間信仰的紀錄片導演陳毅籌拍一年多，以台灣宮廟信仰為主題的紀錄片「三清」（Big Dream）今天在桃園市青昇宮舉行開鏡祈福記者會。（圖／記者李春台攝，2023.04.01）

記者李春台／桃園報導

從小接觸民間信仰的紀錄片導演陳毅籌拍一年多，以台灣宮廟信仰為主題的紀錄片「三清」（Big Dream）今（1）日在桃園市青昇宮舉行開鏡祈福記者會，陳毅表示，「三清」紀錄片耗時一年多，於全台各縣市上百間宮廟進行田野調查，希望扭轉一般人對民間信仰的刻板印象，也期盼透過年輕人的視角，記錄民間信仰可愛的一面。

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非影像科系出身的陳毅，在18歲那年接受桃園城市紀錄片培訓，畢業後仍拿起攝影機記錄身邊的故事，上一部作品是以高中生日常為題材的「1819」，該片在台積電青年築夢計畫奪下優勝、flyingV募資五十萬達標，順利在公視第三台、Catchplay+等平台播放，也巡迴台大等數十間學校，深獲好評。


陳毅分享，他自小就接觸民間信仰，但跟身旁同儕一樣曾感到排斥，直到因緣際會在宮廟服務，發生許多無法用科學解釋的事，才改變了他的鐵齒。不但天天都碰得到香，還成為台灣少見「宮廟線記者」，數年來已撰寫數百篇信仰報導，是很大的轉變。


陳毅坦言，拍紀錄片很耗心神跟時間，當遇到民間信仰題材後，也一度掙扎要不要嘗試拍攝，但看到自己很在意的信仰文化，被貼上滿滿的負面標籤，甚至面臨傳承的困境，他覺得很可惜，因此從2021年底開始帶著劇組展開超過一年的田野調查，跑遍各縣市數十間宮廟，真誠與各廟互動交流，也受到各廟方熱烈歡迎，許多宮廟主委都高齡八十歲了，還堅持要來廟接待劇組，讓劇組非常感動。

▲陳毅透露，「三清」紀錄片主要拍攝方向包含落難神明，將由大家樂、六合彩時期講起，也會探討民間信仰的本質。（圖／記者李春台攝，2023.04.01）
▲陳毅透露，「三清」紀錄片主要拍攝方向包含落難神明，將由大家樂、六合彩時期講起，也會探討民間信仰的本質。（圖／記者李春台攝，2023.04.01）
今天的開鏡儀式除了劇組人員，還特別迎請百年歷史「竹林山觀音寺巡迴媽」、青埔青昇宮青埔王公、南崁五福宮玄壇元帥、平鎮三崇宮三官大帝及遠從彰化員林圳安宮北上的東山媽祖蒞臨賜福；應邀出席的桃園市副市長蘇俊賓表示，陳毅雖為年輕的新銳導演，但已有許多優質作品，這次開拍的紀錄片「三清」，許多取材來自桃園地方重要的廟宇，市府非常榮幸能一起見證，未來也將全力支持紀錄片拍攝，希望透過好的導演、好的素材及好的故事，讓桃園被看見。


陳毅透露，「三清」紀錄片主要拍攝方向包含落難神明，將由大家樂、六合彩時期講起，也會探討民間信仰的本質，正式開鏡後，拍攝團隊將密集地在全台各縣市重要宮廟取材，拍攝內容也不限於特定宗教，希望明年下半年能順利上映，讓更多人關心台灣文化。

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