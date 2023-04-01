好天氣只回歸3天要把握！收假秒迎雨彈 3區開工又濕又涼
今（1）日清明連假第一天天空不作美，全台各地幾乎都有雨，尤其中部地區日累積雨量來到50～70毫米。不過幸好，氣象局指出明（2）日開始，各地就會轉為多雲到晴穩定天氣，氣溫也將逐漸回暖，預估連假後半段都是好天氣，民眾可以趁此機會多安排出遊。很快在週三（4/5）又將有一波鋒面襲來，中部以北、東半部地區白天降雨狀況增多，北部地區晚上開始轉為局部短暫陣雨，溫度也會略為轉涼，建議民眾收假日就別出門了。
家庭消費中心/綜合報導
氣象局預報員曾昭誠指出，明天華南雲雨帶逐漸脫離台灣上空，各地降雨狀況將會減少許多，僅剩花東地區、中南部山區還是會有一點零星降雨發生，不過雨勢基本上都不大，其餘地區則都呈現多雲到晴穩定天氣，適合安排出遊。
氣溫部分，曾昭誠表示明天各地溫度都會回暖不少，尤其北部地區將會回升至攝氏23-26度，相較今天白天高溫升溫大約攝氏3-6度左右，中南部地區則持續炎熱，維持在攝氏26-30度左右，越靠近山區可能會越高溫。
曾昭誠說，連假後半段基本上都維持溫暖至有點熱的天氣狀態，一直到週三連假最後一天才將有一波鋒面來襲，白天中部以北山區需嚴防午後雷陣雨，東半部地區的降雨狀況也會增多；而北部地區真正受到鋒面影響則要到5日晚上，轉為局部短暫陣雨天氣。
曾昭誠也說，鋒面過境雲量增多影響，各地氣溫會略為下降，北部地區對比前幾日炎熱天氣，將會掉至攝氏20-22度左右，雖變化不大，但體感上預估會相當有感，對氣溫變化敏感的民眾務必多加小心。