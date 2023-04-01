家樂福會員「隱藏福利」！走進田園一日遊：還附浪漫晚餐
常常到家樂福購買日用品的主婦們注意了！家樂福跨足旅遊業，推出當季蔬果產地之旅，只要年度消費滿10萬的VIP會員，可享1000元報名參加田園一日遊，帶你現採當季蔬果，不限制採多少通通免費帶回家，最後還會在田園中享用浪漫晚餐。平均每月消費達8300元就可達VIP門檻，還有免費1至6小時的停車福利，快檢查自己的會員資格，小心錯過隱藏福利。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福自2018年起，陸續推出多場產地之旅，帶年消費達10萬的VIP會員，體驗當季蔬果的摘採體驗，由農民化身導遊，分享種植經驗與採收樂趣，像是目前開放報名的玉米迷宮行程，可以現摘福山萵苣、彩色胡蘿蔔、高麗菜、白蘿蔔，採多少通通免費帶回家。農民也推薦摘下來的玉米直接生吃，竟有一番特別的口感、甜味，不習慣直接享用的也有爐火可以現場火烤。
親自走下田園摘採完後，也會帶遊客一起體驗手作DIY，釀造柳橙蜂蜜醋，最後一日之旅的尾聲則找來國家級大廚，將田園蔬果料理端上桌，體驗從田裡到餐桌最短的食物旅程。為了回饋顧客，家樂福產地一日之旅，VIP只要1000元（原價3000元）即可參與，只要持有會員VIP的身份全家都享有折扣價，適合家長帶小朋友到農地動手體驗，還可以跟台灣友善土地的小農近距離交流。
家樂福總經理王俊超過去也透露，產地之旅是家樂福嚴選生鮮多年來的一種發表會，希望讓大家知道食物轉型、永續的重要，除了回饋VIP外，也會讓家樂福員工參與產地之旅，讓員工更了解銷售的生鮮，消費者也會提高買單意願。未來也不排除將產地之旅擴大舉辦，也許哪天家樂福正式跨足旅遊業，推出走入田野的深度農業旅遊。