中職開幕戰全集／廖健富逆轉三分砲　樂天擊敗中信(影音)

我是廣告 請繼續往下閱讀
比賽前段雙方都有零星攻勢，3局上樂天進攻，陳晨威盜壘，看到福來喜傳球歪了，他一口氣上三壘，結果兄弟促請裁決，德保拉傳向二壘，原來陳晨威漏踩壘包，因此也損失一出局數，最後此局沒有得分。
罕見！兄弟申請裁決好神！陳晨威漏踩壘包憤死三壘(完整報導)
氣勢翻轉到中信兄弟這邊，3局下九棒岳東華敲安，岳政華成功執行戰術，用觸擊將岳東華送上二壘，下一棒江坤宇立刻補上一支安打，幫助兄弟先馳得點，取得1：0領先。
悶了6局的樂天桃猿，在7局上總算突破德保拉，梁家榮獲得保送後，宋嘉翔敲出生涯在中職首安，樂天啟用代打，廖建富一棒敲出右外野三分砲，逆轉戰局，也將德保拉打退場。
廖健富3分砲打退德保拉！(完整報導)
7局下兄弟展開反撲，岳東華獲得保送，岳政華則敲出一壘安打，一出局攻占一、二壘，可惜下一棒江坤宇敲出雙殺打，兄弟攻勢遭到化解。
8局上兄弟更換投手為江忠城，林立鎖定第一顆球就敲出左外野全壘打，樂天取得4：1領先。接下來樂天4、5、6棒也都擊出飛球，可惜都被接殺。
總計德保拉本場投了6.1局，送出4次三振，用了103球、73好球，被敲出8支安打，包括廖建富的三分砲，失掉3分自責分後退場，成為敗投候選人。
樂天新洋投威達爾則先發6局，只被敲出4安打，送出6次三振，失掉1分自責分，7局下由陳禹勳中繼。
18歲捕手宋嘉翔今創下史上最年輕野手出賽紀錄，並且成為今年中職第一位高中畢業生，就可以進入中職開幕戰第一人。
完整報導:史上最年輕宋嘉翔一軍先發
隊友談宋嘉翔／廖健富回憶史上最年輕開幕戰先發
中信王牌投手德保拉，生涯碰上樂天先發出賽27場，主投179.1局，送出185次三振，被敲出10支全壘打，防禦率3.16；樂天也是德保拉面對所有對手中，防禦率唯一超過3的球隊。
兄弟、樂天開幕戰吸引18395人！商品銷售破500萬
中職／盧秀燕喊出三連霸！中信兄弟辜仲諒完美開球
完整賽前報導
兄弟先發名單：
一棒 岳政華 中外野手
二棒 江坤宇 游擊手
三棒 王威晨 三壘手
四棒 陳子豪 指定打擊
五棒 陳文杰 左外野手
六棒 林書逸 右外野手
七棒 張志豪 一壘手
八棒 福來喜 捕手
九棒 岳東華 二壘手
樂天先發名單：
一棒 陳晨威 中外野手
二棒 成晉 右外野手
三棒 林立 二壘手
四棒 林泓育 指定打擊
五棒 朱育賢 左外野手
六棒 郭嚴文 一壘手
七棒 梁家榮 三壘手
八棒 宋嘉翔 捕手
九棒 馬傑森 游擊手