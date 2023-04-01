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高凌風兒子13歲發歌遇網路霸凌！吐心聲：覺得世界黑的

▲高凌風（右）的兒子葛兆恩（左）透露，在他13歲那年發布歌曲後就遭到網路霸凌，讓他頓時間覺得世界是黑的。（圖／翻攝葛兆恩FB）
▲高凌風（右）的兒子葛兆恩（左）透露，在他13歲那年發布歌曲後就遭到網路霸凌，讓他頓時間覺得世界是黑的。（圖／翻攝葛兆恩FB）

記者詹鎰睿/綜合報導

已逝藝人高凌風的兒子葛兆恩（寶弟），12歲就跟著爸爸一起在演藝圈出道，還發布過單曲《冬天裡的第二把火》，怎料，葛兆恩近日卻透露，其實他當年一發布歌曲後就遭到嚴重的網路霸凌，直呼：「突然覺得這個世界是黑的。」一字一句都讓人感到心疼。

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現年25歲的葛兆恩，日前在臉書上發文寫下，「我選了一條很長很長的路…這些年來，始終沒有開頻道和除了工作外極少發言的我，究竟是為什麼？」接著提到他12年前發布的單曲《冬天裡第二把火》，他透露，當時由周杰倫親自譜曲、「南拳媽媽」彈頭譜詞，對他來說絕對是非常高的起點，「現在回想都覺得是人生最扯。」

葛兆恩坦言，歌曲發布後他就遭受「前所未有的網暴（網路霸凌、暴力）」，也讓當時僅有13歲的他，徹底對這世界感到失望，「本來對一切事物都充滿好奇的我突然覺得這個世界是黑的，還記得為了避免看到這些言論，我換掉能上網的手機和刪掉社群的帳號。」

▲葛兆恩持續努力創作音樂，全新自創單曲日前才剛上線不久。（圖／翻攝葛兆恩FB）
▲葛兆恩持續努力創作音樂，日前才剛發布新單曲。（圖／翻攝葛兆恩FB）
葛兆恩也解釋，當年為何想發歌的原因，「爸爸年紀也大了，老來得子迫切想要有人能接班，也合理！我沒想太多，反正就是愛唱歌愛跳舞，配合囉。」卻沒想到結果會是這樣，因此接下來的十幾年，無論是被嘲笑還是批評，他都坦然接受，「但我沒停止學習也沒停止成長。」

最後葛兆恩提到，其實他這幾年大可以靠著社群媒體炒新聞，也有很多賺錢的機會，「但我偏偏選擇了最辛苦的路，或許…踏實，才是我最終極追求的人生，或許…我不是最有才的，也不是最好看的，但有一點確實是遺傳自我老爸的…就是永遠不會被打死！」貼文也讓許多友人感到心疼，紛紛留言加油打氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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