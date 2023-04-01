高凌風兒子13歲發歌遇網路霸凌！吐心聲：覺得世界黑的

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葛兆恩坦言，歌曲發布後他就遭受「前所未有的網暴（網路霸凌、暴力）」，也讓當時僅有13歲的他，徹底對這世界感到失望，「本來對一切事物都充滿好奇的我突然覺得這個世界是黑的，還記得為了避免看到這些言論，我換掉能上網的手機和刪掉社群的帳號。」
葛兆恩也解釋，當年為何想發歌的原因，「爸爸年紀也大了，老來得子迫切想要有人能接班，也合理！我沒想太多，反正就是愛唱歌愛跳舞，配合囉。」卻沒想到結果會是這樣，因此接下來的十幾年，無論是被嘲笑還是批評，他都坦然接受，「但我沒停止學習也沒停止成長。」
最後葛兆恩提到，其實他這幾年大可以靠著社群媒體炒新聞，也有很多賺錢的機會，「但我偏偏選擇了最辛苦的路，或許…踏實，才是我最終極追求的人生，或許…我不是最有才的，也不是最好看的，但有一點確實是遺傳自我老爸的…就是永遠不會被打死！」貼文也讓許多友人感到心疼，紛紛留言加油打氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110