日擬協調G7強化觀測北極海　意圖抗中俄

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在經濟及安全保障層面的戰略價值升高的情況下，強化發展北極海也有對抗俄羅斯與中國的意圖。多名日本政府相關人士也也透露，如果在G7聯合聲明中載明強化被稱為「極地」海域的海洋觀測，將成為史上首例。
受地球暖化影響，北極海冰面積在過去35年縮小到約2/3，對全球氣象及生態系統帶來重大影響，但相關的觀測數據持續不足。
日本目前雖然沒有方法可觀測被冰覆蓋的海域，但建造中的破冰船「北極域研究船」預訂2026年度啟航。
排除嚴冬時期，這艘破冰船能航行北極海，功能不僅觀測氣象，還能調查海底地形及生物資源等。日本政府希望藉由跟各國分享所蒐集到資料，主導國際觀測計畫。
日本政府之所以急欲觀測北極海，其中之一考量是北極海冰減少後，作為海上航路的重要性將隨之提高。日本目前連接歐洲的航路是經蘇伊士運河，如果能走北極海航路，距離可縮短到約6成，有利降低運輸成本。
另外，中國與俄羅斯除了有開拓北極海航路的可能性，也看中北極圈的豐富天然資源。
俄國除了在2021年將負責北極圈防衛的北方艦隊地位提升到「軍區」，也在此進行軍事演習及軍方主導的環境調查等工作。中國則是將北極海航路定位為「冰上絲路」，展現出開拓航路及獲取資源的意圖。
日本防衛省2022年8月彙整的「氣候變遷應處戰略」中，對中國經由日本海發展北極海表示憂心，稱「對我國安全保障將造成影響」。
不像南極有明訂和平利用等的條約，北極並沒有類似規範。日本防衛省的這份戰略中也指出，「有必要制訂國際規範，防止將資源占為己有及造成軍事緊張」。
日本政府除希望主導G7達成因應地球暖化對策，也希望在制訂上述國際規範方面有所參與。G7科學技術部長級會議訂5月12日到14日舉行，日本將由負責科學技術的大臣高市早苗出席。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1120401