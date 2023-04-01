兒童節暖心禮物 台南知名飯店招待家扶孩子享用自助餐
台南禧榕軒大飯店於兒童節前夕，捎來一份暖心禮物給南家扶中心的孩子，除了讓孩子享用飯店豐富的自助餐外，並結合繪畫活動比賽及飯店導覽，透過飯店專業人員的解說認識飯店，體驗飯店的服務意涵，期盼為受助兒童啟發不同的未來職場目標，激勵成長學習。
記者林怡孜/台南報導
禧榕軒今(1)日邀請10多位南台南家扶中心的孩童進行繪畫寫生活動，以飯店百年老榕樹為題，讓孩子發揮獨特的創造力。百年老榕為台南市府認證，是禧榕軒董事長張培盛為讓住客在都市叢林裡也能感受到森林自然呼吸與鳥鳴，特意將飯店使用面積空間退縮，讓老榕得以保留，為旅客留住更多綠意，飯店也因榕得名。南家扶中心的孩子細心觀察，仔細描繪，透過詳細解說百年榕樹與飯店的連結，進而認識環境保護的意義，珍惜綠色資源。孩子們以手中的畫筆畫出心中那棵充滿盎然生命力的老榕樹，活動結束飯店招待孩子們享用豐盛的自助餐，個個臉上都掛滿開心笑容。
南家扶中心主任李保良表示，感謝禧榕軒大飯店給予孩子們這麼永難忘懷的禮物，這些都將成為他們成長過程中難得的回憶。同時也要讓孩子了解受人之恩，湧泉以報，未來有能力之時也要將愛延續、散播下去，形成善的循環。
今日活動前3名的作品都可獲得獎品，5年級的卓小妹以素描的方式描繪老榕，筆觸沉穩，獲得第一名。4月7日至4月14日還有「FB人氣獎評選」活動，將選出1位人氣獎作品進行表揚，參與民眾有機會獲得下午茶套餐券2張。