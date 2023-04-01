蔡允潔控女兒被「粗魯對待」 兒科醫不滿她靠抱怨蹭熱度
藝人蔡允潔與老公詹甫彥去年結婚後，迎來寶貝女兒，她日前發文分享有次爸爸剪指甲時，不慎弄傷孫女，怎料到小兒科就醫後，卻讓她相當憤怒，指控女兒被醫護人員粗魯對待，不過目前此文章已遭到刪除。而中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學，稍早就截圖開罵，認為蔡允潔是靠著藉由爆料醫療人員，來提高聲量，對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問蔡允潔本人，她表示目前不回應。
記者侯家瑜/台北報導
蔡允潔日前發文爆料彰化某小兒科診所，替女兒打疫苗時相當粗魯，「我們抱小孩進去打疫苗，明明診所沒什麼人，醫生卻像在拚翻桌率一樣，一點同理心都沒有。」也指控醫護人員不願幫女兒擦藥、清理傷口，只有給藥膏請他們自己回家處理，「打疫苗的時候，比打在大人身上還粗魯，真的，一點同理心都沒有，啪啪兩下，連讓孩子緩緩的時間都沒有，哪一個媽媽遇到這樣的醫生診所不會生氣？如果沒有愛心，為什麼要開小兒科診所?」語氣相當憤怒。
不過謝宗學則認為，弄傷孩子的是阿公，幫孩子打疫苗、開藥膏處理傷口的是醫師，但結果醫師換來的是沒同理心和沒愛心的罵名，「開小兒科診所是兒科醫師秉持『專業』照護兒童，並不是在販賣愛心。基本上，一般小兒科診所屬於兒童內科診所，通常不太處理外傷病人，更別提依照規定，接種疫苗時是不能夠做其他醫療處置或開藥，這間診所的兒科醫師，已經是冒著被健保處罰的風險，開藥膏幫忙處理傷口，結果多付出的善意反而換來罵名。」他還補充，對於小於一歲的嬰兒接種疫苗，最好就是「快狠準」，才能減少孩子在醫療院所恐懼的時間，真正幫孩子減少接種疫苗時造成的不適。
解釋一輪後，謝宗學也意有所指地說：「不知道為什麼某個行業的人，特別喜歡在臉書粉專抱怨醫療人員？是覺得自己很有名氣、很有聲量？還是想藉由這樣的行為得到更多關注？的確，若不是因為這件事我也不會認識這位媽媽，真的達到某種拓展人氣的效果。」坦言只是想幫同行前輩發聲，從另外一個角度說明兒科醫療真實現況，並呼籲大家，「用理性的觀點看待醫療行為，而不是單方面濫情控訴。」