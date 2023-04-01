NBA／新勞資協議出爐　母隊續約上限提高讓Brown等人受益

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另外，為了刺激球隊在球季中的動力，已經傳聞許久的季中錦標賽，現在有進一步的消息，最早可能在2023-24賽季舉行。該賽事預計在12月將晉級的8支球隊進行單淘汰賽，四強戰會在一個中立的城市舉行，拉斯維加斯是熱門地點。
本次規則改動影響最大的還是團隊操作和球員薪資，首先聯盟正準備對豪門球隊扛著豪華稅讓球隊無止盡的增加天賦的行為，做出硬性限制。未來聯盟會有另一個硬工資帽，超過稅線1750萬美元的球隊將不能使用中產簽人。
這意味著在去年休賽季，金州勇士隊簽Donte DiVincenzo、密爾沃基公鹿簽Joe Ingles、波士頓塞爾提克簽Danilo Gallinari和洛杉磯快艇簽John Wall的這些操作，在新規則下都不可能進行。
而新的勞資協議鼓勵中小市場球隊，多花錢和做交易，新的自由球員市場將開放更多機會，其中就包括更大的交易特例。
另外，聯盟和工會同意將延長續約的上限漲幅從目前的120%增加到140%，這可能將會對塞爾提克前鋒Jaylen Brown等人的未來產生重大影響。
根據ESPN薪資專家Bobby Marks報導，根據現行規則，Brown被允許簽下一份4年總價1.65億美元的續約合約。 然而，隨著規則修改到140%，他將能夠簽下4年總薪資最高達到1.89億美元的大約。而沙加緬度國王隊明星中鋒Domantas Sabonis，最大續約合約也從1.11 億美元增至1.21億美元。
在2017年勞資協議，給了每支球隊2個用「雙向合約」簽人的名額，這被認為在培養年輕球員上有所幫助，像是洛杉磯湖人隊的Austin Reaves和Alex Caruso；邁阿密熱火隊的Duncan Robinson和Max Strus；金州勇士的Anthony Lamb和紐奧良鵜鶘的Jose Alvarado等人都是成功案例。因此本次勞資協議，也預計將每隊名額從2個增加到3個。