滑水界的金馬獎　快艇衝浪女神陳美彤空翻上台、獲三大獎

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本次頒獎典禮場地『Westar』耗資數千萬，打造滑水運動頒獎的最高榮耀殿堂，現場感受運動的魅力和熱情，引領國內水上運動風潮。
本屆挑戰極限，以滑齡逾四十年的年度最佳貢獻獎劉秉堅最振奮人心！他表示：「‘’失敗為成功之母‘’這句話用在滑人身上是再貼切不過了，因為練新動作的時候一定要拼到自己的極限，摔了之後才能從其中發現錯誤在那裡‘’不要怕摔、勇於嘗試‘’共勉之。」
「2022年度積分冠軍」得獎名單：
寬板滑水初級男子組：范宸維、寬板滑水初級女子組：曾芝瑜、寬板滑水中級男子組：曹凱傑、寬板滑水中級女子組：陳貞均、寬板滑水高級男子組：蔡旻華、寬板滑水公開男子組：陳威閔、寬板滑水公開女子組：王郁文，以及快艇衝浪業餘男子組：余品賢、快艇衝浪業餘女子組：曹凱淳、快艇衝浪青少年組：陳禹璇、快艇衝浪Outlaw男子組：陳威閔、快艇衝浪Outlaw女子組：陳宥蓁、快艇衝浪公開男子組：林昊廷、快艇衝浪公開女子組：陳美彤。
「2022年度評選冠軍」得獎名單：
年度最佳男、女滑人評選標準包含：滑水成績優異佔25%、積極推廣滑水運動佔25%、形象正面佔25%、動作挑戰自我佔25%，額外有人氣投票加分20%。年度最佳新秀獎、最佳青年獎、最佳教練獎等大獎，從上千選手脫穎而出。快艇衝浪女神陳美彤Kimberly 獲選年度最佳女滑人，年度最佳男滑人由楊長峯獲得， 年度最佳教練獎由蕭翔泰獲得、年度最佳進步獎由陳于婕獲得、年度最佳新秀獎由蘇修賢獲得、年度最佳動作獎由王郁文獲得，最佳青年獎由王庭安獲得、年度最佳勤勞獎由曹友銘家族獲得、年度最佳人氣獎由陳美彤獲得、年度最佳貢獻獎由劉秉堅獲得。
2023臺北國際滑水公開賽 吸引運動觀光
大臺北滑水河段可由基隆河與外雙溪交會處的雙溪碼頭出發，穿越洲美大橋，經過社子大橋的迎星碼頭，再滑過關渡大橋，橫跨基隆河與淡水河，來回總長約20公里。
「臺北市政府體育局」局長王泓翔也為得獎選手鼓勵表示：「『滑水界金馬獎』稱號的嘻哈滑人大賞，在這邊我要先恭喜所有的入圍者與得獎者，各位的努力及熱情能夠被看見、肯定，大家都是今晚的贏家。而各位滑水的身影如同水上的藝術家，不僅展現了力與美的極致，更與周遭自然美景融合成幸福臺北的圖像！感謝大家為臺北市滑水運動帶來更多的活力與希望！祝福各位能再接再厲、再創佳績！我也會跟大家一起，繼續為推動滑水運動而努力！」
「臺北市滑水協會」執行長李瑋珊表示：2023年疫情開放，「臺北市政府體育局」與「臺北市滑水協會」將於8/30-9/3在台北市社子島『迎星碼頭』共同舉辦，全台最大國際滑水賽事並命名為「2023臺北國際滑水公開賽」，此賽事為國際組織認證的亞洲巡迴賽，消息一出眾多國際選手高意願前來，協會將大力推動運動觀光。