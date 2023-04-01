美加邊境尋獲8具遺體　兩家庭疑試圖坐船偷渡遇難

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方昨天找到6具遺體，研判這起悲劇可能於29日晚間發生。
杜魯德表示，研判不會再找到其他遺體，但仍在搜尋30歲失蹤男性歐克斯（Casey Oakes）的下落，他是本案關係人，他的船出現在找到這些遺體的相同區域。
杜魯德的副手歐布萊恩（Lee-Ann O'Brien）今天稍早表示，罹難者看起來分別來自一個印地安人和一個羅馬尼亞人家庭，他們當時正試圖非法入境美國。
警方表示，罹難者當中至少包括兩名持有加拿大護照的兒童，正等待送到蒙特婁（Montreal）進行的驗屍和毒理測試結果，以確定死因。
美國總統拜登和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）上週同意阻止尋求庇護者通過非官方邊境關卡向加拿大尋求庇護，挨批恐將導致難民和移民得冒更大風險跨境。
但是阿克維薩斯涅警方表示，關閉所有非官方邊境關卡的上述協議應該不是造成這起慘劇的原因，因為兩個家庭準備向美國尋求庇護，而不是向加拿大。
歐布萊恩說：「現階段我可以告訴各位的是，本案與關閉邊界關卡的事無關。」
去年一個印地安人4口之家試圖跨境進入美國時，在加拿大曼尼托巴省（Manitoba）被凍死。
阿克維薩斯涅保留區橫跨聖勞倫斯河（Saint Lawrence River）兩岸，包括加拿大一側的安大略省（Ontario）、魁北克省（Quebec）陸地，以及美國一側的紐約州。當地警方全天候監控河道，打擊人、貨走私。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1120401