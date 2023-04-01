巴基斯坦恐怖通膨！窮人買不起糧食搶領麵粉 16人遭踩死
巴基斯坦近年因為政治動盪、極端氣候影響，加上經濟困頓，人民生活十分不好過。值此同時，巴基斯坦還正在面臨嚴重通膨，平民為了領取政府發放的糧食，踩踏意外頻傳，巴基斯坦統計局表示，光是在這幾天，就至少有16人死於糧食發放時的踩踏意外，其中包括5位婦女和3位兒童。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，巴基斯坦統計局公布3月份的消費物價指數（CPI），同比增長高達35.37％，食品、飲料和交通的價格更是飆升了超過50%，這樣的通膨數據創下了自1970年代以來的新高。而通膨危機是多種因素共同造成，主要包括必需品的短缺、貨幣貶值、國際燃料價格上漲等等。
糧食價格飆漲更是直接威脅到貧苦百姓的生活，成千上萬的人聚集在巴基斯坦各地的麵粉配送中心，排隊等著領取賴以維生的食物。而在過程中亂象頻傳，警方和官員表示，光是最近幾天，就至少有16人死於糧食發放時的踩踏意外，包括5位婦女和3位兒童，另外還有數千袋麵粉從中心被搶走，不知去向。
巴基斯坦的外匯存底已經快要見底，下降到僅足以支付4週的進口貨物。巴基斯坦的國際收支餘額危機急需外界伸出援手，國際貨幣組織（IMF）正與巴基斯坦當局協商11億美元的援助，但談判還未取得成果。