蔡秋鳳鬆口想休息了！罕談猶豫關鍵 「無法跟阿妹一樣」
第13屆大港開唱於今（1）日在高雄駁二藝術特區迎來首日，蔡秋鳳暌違7、8年才來到高雄，並首度參與大港開唱，她感性透露想要再辦2場演唱會就先休息，並直言會猶豫是否開唱的重要關鍵，就是擔心演唱會門票沒辦法與阿妹一樣，一開賣就秒殺。
記者吳雨婕/高雄報導
已經許久沒到高雄的蔡秋鳳，提到高雄變化很大，接著說起自己的耳疾，醫生雖然有交代不要有壓力去唱歌，但她前一晚還是因為擔心今天的演出，壓力大到睡不著，「像我上上禮拜在吉隆坡，唱到一半耳鳴，讓演唱很吃力。」她表示，一開始覺得能參與大港開唱很開心，但下一秒又開始擔心，「我的個性要求完美，怕在現場怎麼樣，我希望能全心全力，耳朵也可以聽話一點。」
被問到有沒有可能封麥，蔡秋鳳坦言：「我盡量再辦幾場讓大家聽，唱歌是我的生命，希望在小巨蛋、高雄巨蛋，辦完2場就先休息。」而後透露演唱會其實有在籌備，但還在考慮要不要唱的階段，「家人都叫我休息，本來之前要辦演唱會，籌備到一半就疫情，如果能順利舉辦就沒有這個問題。」
蔡秋鳳難得鬆口猶豫要不要開唱的原因，「辦演唱會真的有壓力，沒有人來看怎麼辦，有些歌手開唱雖然沒有秒殺，但至少也會在幾個小時後賣完演唱會門票，我又覺得我不年輕，像阿妹（開唱）都秒殺，我可能會殺很久。」