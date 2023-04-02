李多慧才排第3名！2023中職啦啦隊「新人王」結果出爐了

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今年正式加入小龍女行列的氣質女孩昆娜，身高165公分，生日是2月5日，大學時期曾是校內體操啦啦隊成員，過去曾在Fubon Angels效力過，2021年成為台啤英雄啦啦隊「小調啤」的成員。
先前也在社群平台上透露，自己不吃生、不吃辣、不吃羊、不吃大蒜胡椒，不喝咖啡，但是對牛肉無法抗拒，壽喜燒更是她的最愛。對她來說，活得健康平安快樂最重要，自從加入味全龍後，也愛上球員吉力吉撈．鞏冠的應援曲，最喜歡的球員是拿莫·伊漾。
第11名：樂天女孩Rakuten Girls-黃禹菡（IG：0707yuhan）
曾發過單曲、天生就擁有一副好歌喉的黃禹菡，在加入樂天女孩之前是一名人氣直播主，身高155公分，專長是彈吉他，說日文，因為在樂天女孩選拔會上自彈自唱，大跳性感舞蹈，獲得評審青睞，一舉成為今年的選秀狀元，也讓球迷相當期待她的表現。
第10名：富邦悍將Fubon Angels-Jessy（IG：jessy04260426）
今年回歸Fubon Angels的Jessy，身高168公分，生日是4月26日，因外型神似女星「阿部瑪利亞」聞名，以前曾考上國外航空空姐，經過考量後決定留在台灣發展，在Show Girl界小有名氣，曾是舞團Rainbow girls成員，2021年進入啦啦隊發展。
不過，2022年離開富邦後加入小龍女行列，卻因家庭因素考量，缺席整個球季，直到今年才宣布重新回歸老東家，有趣的是，在休息這段期間，Jessy還因為不小心弄倒一台BMW重機，引發討論，也讓她再度被球迷們提起，所幸也在今年順利重返啦啦隊。
第9名：味全龍Dragon Beauties-霖霖（IG：leelin0）
霖霖身高155公分、生日是1月5日，目前是PLG新竹街口攻城獅的啦啦隊女孩，今年正式從小龍女練習生的身分晉升為正式成員，憑藉天然無害的臉蛋，以及深藏不露的好身材，早在職籃時期就吸引大批球迷追蹤。
不只這樣，霖霖還是人氣女神林襄的小師妹，寫真集也在日本繳出漂亮成績單。據了解，霖霖曾在大學時期於美式賣場打工時，意外被PTT網友拍下照片，成功在表特板爆紅，從此開啟她的演藝之路。
第8名：味全龍Dragon Beauties-小珍奶（IG：bubbletea_wang）
小珍奶今年以練習生身分，首次踏進啦啦隊，身高160公分她在IG上可是擁有17萬名粉絲追蹤，因過去在科技業工作，被封為「科技業女神」，結果外型太過亮眼，一宣布加入小龍女就造成轟動。
據悉，嚮往自由生活的她，決定離開科技業，改當一名網紅，也因為對跳舞充滿熱情，目前還是一名舞蹈老師，之所以會叫小珍奶，則是她非常愛喝珍珠奶茶，曾在2019年萬聖節時，特別扮成「珍奶姐姐」走在路上推廣，還因此安慰一名心情不好的男子，獲得各大媒體報導。
第7名：中信兄弟Passion Sisters-君白（IG：paiii.abm）
譽有「仙女」美名的君白，身高165公分，生日是7月14日，由於外型給人一種隨時隨地都在散發仙氣的感覺而聞名，畢業於台藝大舞蹈系學士、北藝大舞蹈學系碩士的學位，人生幾乎離不開舞蹈，但過去曾因為身體不堪負荷被迫放棄，但為了延續跳舞生涯，君白才決定踏進啦啦隊。
作為Dragon Beauties的開朝元老之一，2019年就陪著味全龍跳到一軍，陪伴龍迷經歷許多，不過今年因為生涯規劃選擇離隊，轉而加入Passion Sisters，也是首位在龍象兩隊待過的啦啦隊女孩，意外吸引兩隊球迷的關注與討論。
第6名：統一獅Uni Girls-Laura（IG：lauralan.tw）
Laura藍辰語，過去是性感舞團「LuxyGirls」的成員，不僅超會跳舞，還出過單曲，擅長Rap、DJ等技能，曾經替台中市政府的跨年晚會擔任DJ，平常熱愛運動健身，就連拳擊潛水都有接觸，IG上也擁有10萬名粉絲追蹤，偶爾會分享火辣又性感的照片，大方秀出自己的好身材。
第5名：味全龍Dragon Beauties-蘿拉（IG：laura_.wei）
蘿拉與昆娜一樣都是台啤英雄啦啦隊「小調啤」的成員，曾經通過中華職棒CT Girls決選，但後來因為礙於合約上的問題沒有簽約，2019年才成為小調啤的一員，外型嬌小，超像小學生的她相當努力，也在直播平台上活躍中。
第4名：味全龍Dragon Beauties-小蛙（IG：cutewa555）
身高僅有153公分，身材嬌小的小蛙，過去是選秀節目《菱格世代DD52》烈焰之心的成員，目前是性感舞團「LuxyGirls」的一員，此外，小蛙舞蹈實力驚人，也在外面開班授課，是一名舞蹈老師，日前還登上黃明志的小巨蛋演唱會表演。
小蛙和霖霖一樣，今年都是以練習生身分晉升為正式成員，未來發展備受關注，而天生擁有一副娃娃臉的小蛙，曾在影片上爆料，自己有次開車時被員警攔下來詢問有沒有駕照，懷疑是未成年，讓身旁友人笑翻。
第3名：樂天女孩Rakuten Girls-李多慧（IG：le_dahy）
在南韓被視為啦啦隊天花板的女神李多慧，今年確定跨海加入樂天女孩，也為啦啦隊界投下震撼彈，網路上話題不斷，無論是顏值、外型、還是舞蹈實力都是最高等級，也是台灣許多啦啦隊女孩的偶像。目前李多慧將於4月14日降臨台灣與球迷們見面。
事實上，李多慧在韓國身兼多職，在不同的職業比賽中擔任啦啦隊或主持人，本身也是一名YouTuber，個性活潑熱情又親民，結果也因此引發韓國職棒球隊起亞虎的內部人士不滿，認為是在搶走球員風采，最終在輿論之下，李多慧決定自行離團，也掀起外界一波討論。
第2名：中信兄弟Passion Sisters-曼容（IG：manjung0217）
被視為中信兄弟今年重大補強的曼容，不僅外型甜美氣質，資歷更是輝煌，2022年曾代表台灣參加亞洲環球小姐選美比賽，結果因為政治因素，臨時被告知無法上台，引發台灣媒體、社會關注，也讓曼容知名度大漲。
擁有170公分的曼容，曾是《菱格世代DD52》雪鑽石成員，也是PLG新竹街口攻城獅的啦啦隊女孩，本身就擁有一定的舞蹈底子，今年加入Passion Sisters行列，也和君白一樣，將在下個籃球賽轉至T1新北中信特攻啦啦隊效力。
第1名：統一獅Uni Girls-Dora（IG：dodo.ra_h）
身高158公分的Dora，本身就是舞蹈科班出身，小時候在電視上看到人家跳舞便產生興趣，進而開始學習，無論芭蕾、國標、還是拉丁舞都難不倒她，不僅外型動人勾魂，身材也是好到不行，更是PLG高雄鋼鐵人啦啦隊「鋼鐵女神雅典娜」的人氣王，並為主題日設計舞蹈。
另外，Dora私底下多才多藝，不僅超愛打電動，還很喜歡下廚烹飪，而且還因為太喜歡狗狗，進而學習寵物美容，考到證照後還獲得國際寵物美容師金剪刀大賽獎項，因此，賢慧的Dora也被視為Uni Girls的救世主，有望帶來人氣。
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