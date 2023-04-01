張惠妹唱到一半喊卡！爆笑原因曝 火辣戰袍男友凍未條
張惠妹（阿妹）一連在高雄舉辦「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，今（1）日晚高雄續唱第二場，她在演唱〈無悔〉前，突然緊急喊卡，原因竟然是因為自己太緊張了。而阿妹在此次巡演突破尺度換上深V到肚臍下的火辣戰袍，就連男友Sam看到都直呼太性感了。
記者吳雨婕/綜合報導
今晚第二場演唱會，阿妹依舊火力全開，第二首歌便迅速換裝，穿上黑色平肩抓皺連身短裙化身「搖滾黑玫瑰」，她秀出絕美「鉛筆腿」，洋裝平肩帶點微V的設計，更突顯她的香肩鎖骨與V型臉。昨天在演唱會上，阿妹要求歌迷稱讚她漂亮，今天開唱時，歌迷「記取教訓」，瘋狂稱讚阿妹很美，阿妹開玩笑對歌迷表示：「不好意思，我是個專業歌手，請大家把注意力放在我的音樂上。」說完不忘自嘲：「我一直反反覆覆，昨天還在講都沒人說我漂亮。」
而在演唱歌曲〈無悔〉前，阿妹突然喊卡，正當大家一頭霧水時，她趕緊解釋：「等一下等一下，拍謝，再一次、再一次，太緊張了，聊天聊太久了。」真性情讓全場粉絲笑翻。此外，引人注意的是，阿妹這次突破尺度，換上開深V到肚臍以下的性感服裝，這套服裝連阿妹男友Sam都讚賞不已，直言：「太性感了！」也表示自己不會阻止阿妹穿性感的衣服，因為很好看。