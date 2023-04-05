BLACKPINK鍾愛高雄　趙天麟分析港都關鍵優勢

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「第1分鐘到最後都很過癮！」趙天麟說，對於BLACKPINK的音準和舞蹈動作印象深刻，舞蹈激烈同時兼顧音準，舞台魅力十足，經歷了一場很棒的音樂饗宴，也不得不佩服經紀公司從全世界各地找出菁英中的菁英，經過魔鬼訓練淬煉出最強的天團。
至於天團、大咖鍾愛鍾愛港都，趙天麟分析，高雄花了很長的時間進行城市轉型，以海港作為發展特色，從長謝長廷所提出的海洋首都，到陳菊擘畫為成為亞洲新灣區，高雄成為台灣最有特色的海港城市。
趙天麟指出，高雄道路寬闊，也曾經舉辦過世界運動會，更有全台唯一能更容納5萬人的場館，擁有得天獨厚，而過去缺少國際連鎖品牌的五星級飯店，如今也如雨後春筍般相繼駐點，高雄已達到舉辦世界一流演唱會的條件。
高雄具有山海河港特色，除了演唱會外其他周邊活動也很好規劃，想要接近大自然可到東九區，市區則有亞洲新灣區，玩法多元，另要安排古都台南或感受南島風情的墾丁，都可以將高雄為中心輻射進行規劃。
對於高雄再進化，趙天麟認為應發展藝文、運動新經濟，有如大港開唱就是很好的例子，透過固定的音樂節進而讓大家認識高雄，期盼往後也能有國際級的藝術季、音樂祭，便可吸引更多國際的團隊前來高雄。而運動也是如此，高雄國際馬拉松行之有年，若能成為金標認證，吸引更多人前來參加，將藝文、運動作為支點來產生磁吸效應，進而提升高雄國際能見度。