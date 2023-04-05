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BLACKPINK鍾愛高雄　趙天麟分析港都關鍵優勢

▲韓國天團BLACKPINK選擇在高雄舉行演唱會，吸引滿場粉絲到場參加。（圖／YG Entertainment）
▲韓國天團BLACKPINK選擇在高雄舉行演唱會，吸引滿場粉絲到場參加。（圖／YG Entertainment）

記者陳威叡／台北報導

高雄眾星雲集，從2月開始國內外天團、大咖前仆後繼舉行演唱會，包括韓國天團BLACKPINK、西城男孩與新好男孩，國內天團五月天和天后張惠妹也造訪港都獻唱，立委趙天麟日前現場目睹BLACKPINK魅力，直呼經歷一場很棒的音樂饗宴，「第1分鐘到最後都很過癮！」 分析高雄是台灣最有特色的海港城，道路廣闊且擁有全台唯一容納5萬人的世運主場館，加上五星級酒店相繼駐點，讓高雄具備舉辦世界一流演唱會的優勢，期盼未來透過藝文與運動新經濟產生磁吸效應，吸引更多旅客來遊玩。

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高雄近來「星光熠熠」，2至4月迎來逾20場演唱會，估計超過40萬歌迷齊聚港都，BLACKPINK來台開唱更是全台矚目焦點。趙天麟表示，自己女兒知道BLACKPINK要來台非常開心，他也用半年時間惡補認識韓國天團，也很幸運搶到票，跟太太帶著女兒去欣賞演唱會。

「第1分鐘到最後都很過癮！」趙天麟說，對於BLACKPINK的音準和舞蹈動作印象深刻，舞蹈激烈同時兼顧音準，舞台魅力十足，經歷了一場很棒的音樂饗宴，也不得不佩服經紀公司從全世界各地找出菁英中的菁英，經過魔鬼訓練淬煉出最強的天團。

▲趙天麟與太太日前帶著女兒一同參加BLACKPINK演唱會，直呼從第1分鐘到結束都非常過癮。（圖／趙天麟提供）
▲趙天麟與太太日前帶著女兒一同參加BLACKPINK演唱會，直呼從第1分鐘到結束都非常過癮。（圖／趙天麟提供）
至於天團、大咖鍾愛鍾愛港都，趙天麟分析，高雄花了很長的時間進行城市轉型，以海港作為發展特色，從長謝長廷所提出的海洋首都，到陳菊擘畫為成為亞洲新灣區，高雄成為台灣最有特色的海港城市。

趙天麟指出，高雄道路寬闊，也曾經舉辦過世界運動會，更有全台唯一能更容納5萬人的場館，擁有得天獨厚，而過去缺少國際連鎖品牌的五星級飯店，如今也如雨後春筍般相繼駐點，高雄已達到舉辦世界一流演唱會的條件。

高雄具有山海河港特色，除了演唱會外其他周邊活動也很好規劃，想要接近大自然可到東九區，市區則有亞洲新灣區，玩法多元，另要安排古都台南或感受南島風情的墾丁，都可以將高雄為中心輻射進行規劃。

對於高雄再進化，趙天麟認為應發展藝文、運動新經濟，有如大港開唱就是很好的例子，透過固定的音樂節進而讓大家認識高雄，期盼往後也能有國際級的藝術季、音樂祭，便可吸引更多國際的團隊前來高雄。而運動也是如此，高雄國際馬拉松行之有年，若能成為金標認證，吸引更多人前來參加，將藝文、運動作為支點來產生磁吸效應，進而提升高雄國際能見度。

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