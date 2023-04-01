黃明志同台蒙面女星！陶晶瑩揩油猛男 他嚇壞：會被黃標
大馬鬼才黃明志於今（1）日晚舉辦「大飛機世界巡迴演唱會」台北站，出道多年以來首次攻蛋，他不僅請來14位火辣的「啦啦隊女神」Luxy Girls助陣，還有陶晶瑩擔任嘉賓，上演18禁戲碼，甚至邀來「神祕蒙面女歌手」，合唱歌曲〈玻璃心〉。
記者吳雨婕/綜合報導
黃明志在唱歌曲〈不想上班〉前，14位穿著空姐服的Luxy Girls突然衝到他旁邊，直接當場幫他換衣服，他問觀眾：「是不是想看她們脫？」話音一落，Luxy Girls立刻脫掉空姐服，只剩下性感比基尼，火辣指數破表，讓全場觀眾的眼睛大吃冰淇淋，而看到如此香豔刺激的畫面，黃明志似乎並不滿意，遺憾滿滿的說：「好想一起去後台。」
黃明志時常展現驚人之舉，嘉賓人選也絞盡腦汁，與神祕的蒙面女歌手合唱〈一起飆高音〉、〈玻璃心〉，清新脫俗的聲音也引得粉絲熱議其身分，最令人詫異的是直到蒙面女歌手離場都並未公布歌手身分，創下登上台北小巨蛋演唱卻無人知曉的嘉賓前例，黃明志笑稱：「會在演唱會結束後，於社群上舉辦活動讓粉絲們一起來解密這名神祕嘉賓！」另一名嘉賓則是主持天后陶晶瑩，黃明志搭檔陶晶瑩合作新歌〈十個男人〉並首次公開演唱，無厘頭的兩人碰面上演18禁戲碼，找來肌肉猛男互動揩油，搞笑對話也讓黃明志羞喊：「這樣會被黃標啦！」
直率個性讓黃明志獲得許多好人緣，演唱會吸引多位名人觀看，包括前台北市長柯文哲、網紅反骨男孩等皆到場力挺，好友相聚，黃明志現場加碼演唱曾與柯市長團隊合作的觀光歌曲〈你不認識我〉，感謝柯文哲相挺。